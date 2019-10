LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 2 ottobre | Davide Re | Ayomide Folorunso e Daisy

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.27 Hassane Fofana disputerà alle 19.05 la semifinale del 110 ostacoli mentree Yadisleidy Pedroso correranno i 400 ostacoli alle 20.05. 15.23 Grande attesa per la semifinale dei 400 metri che vedrà tra i protagonistiRe che è sembrato in gran forma nelle batterie. 15.20 La prima azzurra a scendere in pedana saràOsakue nelle qualificazioni del lancio del disco femminile alle ore 17.00. 15.18 Sarà una giornata ricca di appuntamenti di grande interesse. In casa Italia saranno cinque gli atleti impegnati:Osakue, Hassane Fofana,Re,e Yadisleidy Pedroso. 15.15 Buon pomeriggio agli appassionati dileggera. Tutto pronto per la sesta giornata di gare aiin corso di svolgimento a Doha. La presentazione delle gare di oggi – Il programma di oggi – ...

