Juventus a riposo dopo la UCL | contro l' Inter probabile ballottaggio Higuain - Dybala

Juventus - mercoledì di riposo per i bianconeri : Danilo out contro la Spal : La Juventus ieri sera ha battuto il Brescia per 1-2. I bianconeri hanno vinto in rimonta grazie ad un autogol e alle rete di Miralem Pjanic. Adesso però la Juve deve pensare alla prossima sfida, in programma sabato alle ore 15. I bianconero oggi non si alleneranno e godranno di un giorno di riposo. La squadra da domani riprenderà la preparazione e contro la Spal Maurizio Sarri non avrà a disposizione Danilo, che ieri è uscito nel primo tempo ...

Juventus - squadra a riposo : le condizioni di Douglas Costa non preoccuperebbero : Dopo la vittoria contro il Parma, la Juventus ha concesso un po' di riposo ai suoi giocatori. I bianconeri, infatti, godranno di una domenica di relax. La Juve rientrerà alla Continassa lunedì per iniziare a preparare la partita contro il Napoli. Domani, la squadra sarà al JTC nel pomeriggio e lo staff tecnico juventino comincerà a impartire i primi dettami in vista del match di sabato all'Allianz Stadium. Maurizio Sarri, anche questa settimana, ...