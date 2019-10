Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “Mamma accompagnami tu, non posso arrivare tardi a scuola”, e così ilera salito a bordo dell’utilitaria che poco dopo sarebbe stata travolta da unditrasportato da un Tir. Lui non ce l’ha fatta, la mamma è in gravissime condizioni e ancora non sa che suo figlio è morto. A riportare la tragica vicenda, avvenuta ieri attorno alle 6.30 ad Ardenno (Sondrio), è il Corriere della Sera.coltivava il sogno di diventaree così, per frequentare l’istituto alberghiero, prendeva ogni giorno l’autobus diretto alla stazione di Morbegno, dove prendeva il treno in direzione Chiavenna.Lì studiava daall’istituto alberghiero Crotto Caurga. Ma in classe non è mai arrivato. Ucciso dal, quintali di assi di legno, caduto da un autoarticolato: le assi hanno sfondato il ...

HuffPostItalia : Incidente in Valtellina: Matteo, 15enne aspirante chef, muore travolto da carico di legna - Daniele_Manca : Un Tir perde il carico e un ragazzo muore accanto alla mamma #Valtellina (era in auto con la mamma perché aveva per… - montagne_paesi : 15enne perde la vita nell'auto travolta da un carico di legname - Gravissimo incidente stradale mortale questo lune… -