Governo | tra Conte e Renzi è alta tensione «Mistificare la realtà è scorretto»

Sebastian Kurz : le strategie per il nuovo Governo : Sebastian Kurz: le strategie per il nuovo governo La scorsa domenica, 29 settembre, il Partito Popolare Austriaco (Österreichische Volkspartei – ÖVP), guidato da Sebastian Kurz, ha vinto le elezioni con il 31,5 per cento dei voti, mentre il Partito Socialdemocratico d’Austria (Sozialdemokratische Partei Österreichs – SPÖ) e il Partito della Libertà Austriaco (Freiheitliche Partei Österreichs – FPÖ) hanno rispettivamente ottenuto il 21,2 e il ...

Venerdì incontro segreto tra Barr e il Governo italiano : Il presidente Donald Trump avrebbe cercato una sponda all’estero nella revisione dell’indagine sul Russiagate, vale a dire sulle interferenze di Mosca nelle presidenziali americane del 2016. E tra i Paesi ai quali Washington avrebbe chiesto aiuto “per stabile le origini” dell’inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller vi sarebbe anche Roma. Secondo il Washington Post e il New York Times, il ministro della ...

Migranti - l'ex vice sindaco di Lampedusa : 'Con questo Governo ci invaderanno - traditori' : Lampedusa non è un posto come gli altri quando si parla di immigrazione. Rappresenta il primo approdo delle acque italiane e diventa spesso una meta agognata per tanti disperati che, dall'Africa, si mettono in viaggio nella speranza di trovare una vita migliore in Italia. Quello dei Migranti resta un problema che anche il nuovo esecutivo dovrà affrontare. Tuttavia, c'è l'idea diffusa che l'approccio al problema potrebbe essere considerevolmente ...

Berlusconi come il Caimano del film : “Lega e fascisti li ho fatti entrare io al Governo - li ho legittimati io. Il sovranismo? Una bufala” : “Lega e fascisti li abbiamo fatti entrare noi al governo, li abbiamo legittimati noi, li abbiamo costituzionalizzati noi. Siamo ancora nel centrodestra, di cui siamo il cuore, il cervello e la spina dorsale”. No, non è il finale del Caimano, il film di Nanni Moretti di 13 anni fa. E’ proprio lui, Silvio Berlusconi, in carne e ossa, alla vigilia del suo 83esimo compleanno, che così ha parlato durante un intervento dal palco del ...

Berlusconi come il Caimano del film : “Lega e fascisti li ho fatti entrare al Governo - li ho legittimati io. Il sovranismo? Una bufala” : “Lega e fascisti li abbiamo fatti entrare noi al governo, li abbiamo legittimati noi, li abbiamo costituzionalizzati noi. Siamo ancora nel centrodestra, di cui siamo il cuore, il cervello e la spina dorsale”. No, non è il finale del Caimano, il film di Nanni Moretti di 13 anni fa. E’ proprio lui, Silvio Berlusconi, in carne e ossa, alla vigilia del suo 83esimo compleanno, che così ha parlato durante un intervento dal palco del ...

Debiti Pa - l’amministratrice di Dusty : “Lo Stato ci deve 15 milioni. Usarli per le tasse? Manca il decreto. Il Governo pensi a noi” : Lo Stato che non paga le fatture, le aziende che si indebitano, il costante rischio fallimento. Sono storie ordinarie di paradossi che sembrano osteggiare l’attività imprenditoriale anziché favorirla. Ma quando in mezzo ci si mette anche la crisi politica, ecco che le cose si fanno ancora più difficili. Lo sa bene Rossella Pezzino de Geronimo, amministratore unico della Dusty, società catanese impegnata nei servizi ambientali sul territorio ...

Sondaggio - centrodestra in vantaggio in 18 regioni su 20 : la mappa che spaventa il Governo : L'Italia è sempre più blu. Inteso come colore identificante il centrodestra. Coalizione che, al momento, risulta primeggiare nei sondaggi in tutte le regioni, eccezion fatta per Toscana, che resta appannaggio del Pd, e Campania, dove il Movimento 5 Stelle resta il partito più forte. Ma è un caso iso

Pensioni - Landini : “Necessità di una vera riforma della Fornero. Opinione di Renzi? Nostra sede di discussione è il tavolo con il Governo” : “Le priorità sono gli investimenti per creare lavoro, serve una riforma fiscale partendo dalla riduzione del carico su lavoratori e pensionati e poi c’è il tema del rinnovo dei contratti e chiediamo su questo la defiscalizzazione degli aumenti. C’è poi la necessità di andare avanti su una vera riforma della Fornero“. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, affronta i temi della prossima legge di bilancio, ma ...

'Suicidio assistito' - il Governo : 'Basta alibi' - Salvini : 'Contrario - la vita è sacra' : La Corte Costituzionale, ieri, in riferimento al caso di Dj Fabo, ha affermato che chi, in presenza di determinate condizioni, agevola il suicidio di un paziente affetto da una patologia irreversibile, non è punibile. Una sentenza storica per il nostro Paese che apre al fine vita e "chiama in causa" il Parlamento. Per la maggioranza di governo, dunque non ci sono più alibi. Ma il centrodestra e la Cei frenano. 'Ora siamo tutti più liberi' "In ...

Grecia - il Governo Mitsotakis punta sulle rinnovabili ma continua a dare licenze per estrarre petrolio. E inquieta Ankara : Il nuovo governo greco guidato dal liberal-conservatore Kyriakos Mitsotakis punta molto sulle fonti di energia rinnovabili. Ma al tempo stesso, vista la concomitanza delle licenze di trivellazione concesse da Cipro a Exxon, Eni e Total, flirta con il fossile con la sponda di Washington. Atene ha iniziato la settimana di incontri strategici all’Onu nella consapevolezza che il dossier energetico sarà decisivo anche per le sorti geopolitiche ...

Governo : nel M5S volano gli stracci - possibile un documento anti Di Maio : Le parole con cui il senatore Mario Michele Giarrusso, in un'intervista rilasciata all'Adnkronos, segnala l'opportunità che il capo politico del Movimento Cinque Stelle faccia un passo indietro rappresentano l'ennesima spia attraverso cui si avverte che, negli ambienti grillini, non si vive un momento facile o comunque di grande armonia. Il calo del consenso elettorale, testimoniato dalle ultime europee e dai sondaggi, rispetto alle politiche ...

Governo : nel M5S volano gli stracci - possibile un documento anti Di-Maio : Le parole con cui il senatore Mario Michele Giarrusso, in un'intervista rilasciata all'Adnkronos, segnala l'opportunità che il capo politico del Movimento Cinque Stelle faccia un passo indietro rappresentano l'ennesima spia attraverso cui si avverte che, negli ambienti grillini, non si vive un momento facile o comunque di grande armonia. Il calo del consenso elettorale, testimoniato dalle ultime europee e dai sondaggi, rispetto alle politiche ...

Governo - Travaglio : “Di Maio? Con Salvini si buttò nelle gare di rutti ma perdeva sempre. Col Pd ora ha cambiato comunicazione” : “Di Maio? Col nuovo alleato, cioè il Pd, non ha più paura di essere cannibalizzato e ha cambiato completamente la sua comunicazione. Lo scorso anno, invece, era prigioniero di Salvini, tanto che, a un certo punto, cominciò a inseguirlo nelle gare di rutti che naturalmente perdeva, perché il più bravo di tutti in quelle era Salvini che le fa sin da piccolo”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso della ...

SCENARIO/ Mannino : Governo al bivio tra Mattarella e ipotesi Violante : L'ex ministro Dc Calogero Mannino passa in rassegna i principali snodi del quadro politico, dal tatticismo renziano alla legge elettorale