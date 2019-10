Giorgia Venturini svela | Taylor Mega si voleva fidanzare con me all' Isola

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Francesca Galicientra a gamba tesa sunel "ménage à trois" conCaldarulo e Erica Piamonte, rivelando un retroscena inedito avvenuto durante la partecipazione all'dei Famosi con la bionda influencer Ogni giorno, si aggiungono nuovi intrighi e nuovi personaggi a quella che ormai è diventata quasi una social-ficton. La trama dell'intreccio tra, Erica Piamonte eCaldarulo finora si era basata su quello che sembrava essere a tutti gli effetti un triangolo ma, come nei migliori racconti, ecco spuntare anche un personaggio a sorpresa:. Lei è un' ex naufraga dell'ultima edizione dell'dei Famosi e oggi protagonista femminile di Tiki Taka al fianco di Wanda Nara. E in questi giorni è in edicola con una lunga intervista sul settimanale Diva e Donna. Al giornalista racconta un retroscena inedito, ...

novasocialnews : 'Taylor Mega ci provò con me all'Isola', la rivelazione dell'ex naufraga #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - attuale : MI FAI UN SAFFO! - ALT! PRIMA DELLA PIAMONTE E DELLA CALDARULO TAYLOR MEGA AVEVA GIÀ PROVATO A INTORTARE GIORGIA VE… - lapinuccia88 : @rosariocurz Ha mandato le sue tirapiedi a diffondere la chat di lei e Giorgia Venturini -