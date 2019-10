Gennaro Lillio | Non ho mai alzato un dito contro Francesca De André

Gennaro Lillio : Le accuse di Francesca De André? Tutte bugie : Continua la battaglia a colpi di interviste tra Gennaro Lillio e Francesca De André, che lo ha recentemente accusato di averla strattonata nella camera di un albergo perché eccessivamente geloso di Giorgio Tambellini. Il modello napoletano, che ha conosciuto la De André nella Casa del Grande Fratello, aveva già dichiarato a Pomeriggio Cinque di essere pronto ad agire per vie legali rigettando Tutte le accuse che Francesca gli aveva rivolto. ...

Pomeriggio Cinque : Gennaro Lillio Querela Francesca De André! : A Pomeriggio Cinque Gennaro Lillio perde la pazienza e racconta la sua versione sulla fine della storia con Francesca De André. Ci saranno strascichi? Ecco le parole del ragazzo in diretta da Barbara D’Urso! La storia d’amore tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè è finita nel peggior modo possibile, e potrebbe approdare addirittura in tribunale. A rivelarlo è lo stesso Gennaro Lillio negli studi di Canale 5 dall’amica Barbara D’Urso. ...

Gennaro Lillio con la De Andrè è finita perché siamo incompatibili : L’ex gieffino Gennaro Lillio ha risposto ad alcune alle domande dei fan con un video pubblicato da “IlGiornale.it”, ad alcuni giorni dalle dichiarazioni di Francesca De André sulla rottura della loro storia d’amore, nata dentro la casa del “Grande Fratello 16”, che ha dato molto popolarità al modello, che da sempre particolarmente attratto dal mondo dello spettacolo: “Ho studiato all’università e in diverse federazioni fitness come la FIF ...

Gennaro Lillio : "Non sono in cerca - ma l’amore arriva per caso" - : Ludovica Marchese Dopo la fine dell’esperienza nella Casa, inizia per Gennaro Lillio un nuovo capitolo della sua vita con focus su carriera e opere di bene per i bambini in difficoltà economiche. l’amore? Non è tra le sue priorità, ma nella vita “mai dire mai” Già ospite di alcuni programmi televisivi e con un passato amoroso da copertina, Gennaro Lillio si è fatto conoscere dal grande pubblico durante il Grande Fratello 16, ma oggi ...

Francesca De Andrè furiosa a Domenica Live : “Gennaro Lillio mi ha scaraventata dall’altra parte della camera” : Francesca De Andrè è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, dove si è presentata accompagnata da Giorgio Tambellini, il suo ex con cui è tornata insieme dopo la fine della storia d’amore con Gennaro Lillio, nata tra le mura della casa del Grande Fratello. Durante l’intervista la De Andrè ha sfogato la sua rabbia senza risparmiare attacchi a quest’ultimo: “Gennaro deve sempre fare la parte del cotonato e di ...

Francesca De André contro Gennaro Lillio : parla di ‘sostanze’ e di aggressioni : “Cosa mi ha fatto” : Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini sono tornati insieme. Il tradimento di lui è stato perdonato dalla nipote del cantautore. “Ho ritrovato la mia serenità”, dichiara a Barbara d’Urso, nello studio di “Domenica Live”, dove è stata ospitata insieme al fidanzato domenica 22 settembre. L’iniziale rottura e l’intermezzo amoroso con Gennaro Lillio, anche lui concorrente della casa più spiata d’Italia, sarebbe stato il risultato di un piano ...

Francesca De André choc su Gennaro Lillio : “Mi ha scaraventata…” : Domenica Live: Francesca De André fa una rivelazione choc su Gennaro Lillio Francesca De André a Domenica Live ha fatto delle vere e proprie dichiarazioni choc, come direbbe la padrona di casa, su Gennaro Lillio, suo ex fidanzato. L’opinionista di Barbara d’Urso ha replicato ad alcune affermazioni fatte dal bel modello napoletano durante il corso di una sua ospitata a Pomeriggio 5; dove aveva affermato di condurre, secondo ...