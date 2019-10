Evento Microsoft | presentati i nuovi prodotti Surface

Fonte : surface-phone

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Durante l’dedicato all’hardware che si è tenuto oggi pomeriggio a New York,ha presentato iLaptop 3,Pro 7,Pro X, i dual-screenNeo eDuo e gli auricolariEarbuds.Laptop 3 Il nuovoLaptop 3 si divide in due dimensioni: 13,5 e 15 pollici. La variante da 13,5″ è stata aggiornata con i processori Intel Core di decima generazione, mentre quella da 15″ utilizza processori AMD Ryzen realizzati appositamente e che garantiscono migliori prestazioni grafiche. Inoltre presenta le seguenti caratteristiche: Trackpad più grande del 20% USB-A, USB-C e ricarica rapida (80% in circa un’ora). Zona tastiera in alcantara o in metallo. Entrambe le varianti diLaptop 3 saranno disponibili dal 22 ottobre con prezzi a partire da 999 e 1199 dollari.Pro 7 ...

