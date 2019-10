Droga | i carabinieri sequestrano 300kg a Vibo Valentia

Vibo Valentia - blitz carabinieri : sequestrati 300mila euro di Droga : Fabio Franchini L'operazione dei carabinieri della Compagnia di Tropea in provincia di Vibo Valentia: oltre agli ingenti quantitativa di sostanze stupefacenti, anche armi e cartucce È stato un maxi blitz antidroga quello condotto dai carabinieri della Compagnia di Tropea in provincia di Vibo Valentia, in Calabria: i militari, in tre distinte attività di rastrellamento del territorio, hanno arrestato quattro persone e sequestrato ...

Controlli antiDroga a Ragusa - carabinieri fermano 2 spacciatori : I carabinieri di rìRagusa durante un controllo antidroga hanno fermato due giovani spacciatori con hashish e marijuana

Retata dei Carabinieri contro spaccio Droga : nel mirino ballatoi di via Giolitti : Roma – E’ di 6 spacciatori finiti in manette il resoconto di una precisa attività antidroga scattata in via Giovanni Giolitti e che ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante. Sequestrate diverse decine di dosi di hashish e marijuana e identificati numerosi compratori, tutti segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori. Sorvegliati speciali gli ormai tristemente famosi “ballatoi” ma anche la ...

Ancona - Droga ai giardini pubblici : doppio blitz dei carabinieri : Marco Della Corte I militari dell'Arma hanno rinvenuto 50 grammi di cocaina nell'incavo di un muro presso i giardini della Rocca Roveresca, fermato a Ciarnin un ragazzo di 19 anni con addosso 8 grammi di marijuana In data 13 settembre 2019, i carabinieri della Compagnia di Senigallia (Ancona) hanno effettuato sul territorio minuziosi controlli anti-droga. Nel corso delle operazioni è stato fermato un giovane a Ciarnin. Il ragazzo, ...

Agrigento : controlli antiDroga carabinieri - tre arresti : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - E' di tre arresti e due denunce il bilancio dell’ultima settimana di attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nel Comune di Sciacca (Agrigento). Arrestato dai Carabinieri un 25enne saccense, trovato in possesso di 5 gramm

Droga : operazione 'Neve d'estate' - Carabinieri Palermo arrestano tre persone : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cefalù (Palermo) dalle prime ore dell’alba, hanno dato esecuzione all’ordinanza delle misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese, su proposta di quella Procura dell

Carabinieri Vittoria : tre arresti e Droga sequestrata a Comiso e Scoglitti : Carabinieri Vittoria: tre arresti e droga sequestrata a Comiso e Scoglitti. Controlli del territorio

Trapani : controlli antiDroga carabinieri - arrestato un giovane : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - Nell’ambito di una serie di servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Petrosino (Trapani), diretta dal Luogotenente Andrea D’Incerto, hanno tratto in arresto il 30enne petrosilen

Trapani : controlli antiDroga carabinieri - arrestato un giovane : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – Nell’ambito di una serie di servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Petrosino (Trapani), diretta dal Luogotenente Andrea D’Incerto, hanno tratto in arresto il 30enne petrosileno Matteo Pantaleo. Nello specifico, una pattuglia dell’Arma, nel transitare nei pressi dell’abitazione del ...

Minorenne nasconde Droga in bocca poi assalta i carabinieri : Rosa Scognamiglio Un Minorenne di nazionalità tunisina è stato fermato dai carabinieri mentre spacciava droga. Il ragazzo ha reagito con pugni e calci ai militari Un Minorenne, di nazionalità tunisina, nascondeva della droga in bocca. Fermato dai carabinieri, ha reagito con calci e pugni. È accaduto a Pisa, appena qualche ora fa, in Piazza della Stazione. Durante un'attività routinaria di controlli sul territorio, una pattuglia dei ...