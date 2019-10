Cookie | si cambia | ora dovremo dare un sì esplicito per essere tracciati online

Fonte : wired

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Privacy(Getty Images) Da molti anni, ogni volta che in Europa un utente apre un sito internet, la prima cosa che gli compare è un banner che lo informa sull’uso dei. Banner che la maggior parte degli stessi utenti non legge quasi mai e accetta ciecamente. La novità è che ora non sarà più possibile. La Corte di giustizia europea si è pronunciata proprio sulla valenza di quel consenso quando le caselle per il marketing e la trasmissione dei dati a terze parti sono già selezionate. La sentenza Secondo la Corte, il consenso chiesto in questo modo, non sarebbe valido perché non considerato attivo né inequivocabile, come richiesto dalla direttiva 2002/58 sulle comunicazioni elettroniche e dalla direttiva europea 95/46, da un anno sostituita dal Gdpr, il Regolamento generale europeo per la protezione dei dati. Non deselezionare le caselle per la profilazione e la cessione a ...

