Calabria,Lampedusa: giunti 122 migranti

Una barca a vela, con a bordo 69 persone, è approdata sul litorale di Sellia Marina,centro dello Ionio catanzarese. A bordo uomini di nazionalità pachistana. In corso le operazioni di identificazione.Sul posto presenti le forze dell'ordine e personale medico. Intanto a,nella notte,53 tunisini in tre diversi sbarchi.Portati all'hotspot, si è arrivati a 301presenze a fronte di una capienza massima prevista per 95 persone. Stanno per essere trasferiti a Porto Empedocle 71. Ne rimarranno in sede 230.(Di mercoledì 2 ottobre 2019)