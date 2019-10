Borse in forte calo, Milano -2,87%

La Borsa dichiude in, in linea con gli altri listini europei con i timori per i dazi, una Brexit senza accordo ed il taglio delle stime del Pil della Germania. L'indice Ftse Mib cede il 2,87%. In rialzo lo spread, che chiude intorno a 150 punti. I timori sulla crescita globale coinvolgono anche Wall Street, dove il Dow Jones perde il 2,01%, il Nasdaq cede l'1,75% e lo S&P 500 perde l'1,90%.(Di mercoledì 2 ottobre 2019)