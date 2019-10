Superbike – Scintille in casa Yamaha | Van der Mark zittisce Melandri | “non dovrebbe

Fonte : sportfair

(Di martedì 1 ottobre 2019) Clima teso nel teamdi: Van dercontro Marcodopo l’appuntamento di Magny Cours Anche la, come accade spesso in MotoGp, fa discutere per le liti, le frecciatine tra piloti ed i battibecchi velenosi. Dopo leinDucati, con Bautista e Domenicali che non se le sono mandate a dire, adesso sono i pilotia regalare spettacolo. Alessandro La Rocca/LaPresse Durante l’appuntamento di Magny Cours,non è riuscito a far bene e si è ‘lamentato’ della: “non riesco a guidare, faccio molta fatica. Anche il fatto di partire così indietro non ha aiutato. Con le gomme nuove è sempre complicato per me, la moto è molto nervosa ed è completamente diversa dalle mie caratteristiche. Quando si consumano andava un po’ meglio. Quando torno anon sono mai contento, la battaglia non è stata male ...

corsedimoto : SUPERBIKE MAGNY COURS Prove 3: Su pista asciutta il Toprak Razgatlioglu davanti al leader del Mondiale Jonathan Rea… -