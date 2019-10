Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019) Qualcosa si sblocca per i tantidel mondo della scuola: idel comparto di Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e ministero dell’Istruzione hanno firmato un’che prevede un decreto legge per unstraordinario che porti all’assunzione di circa 24da almeno 36 mesi di servizio (in totale sono 70quelli che hanno queste caratteristiche), a cui si aggiungerà poi unordinario. Si prevede, inoltre, un disegno di legge sulle abilitazioni e sul reclutamento. L’siglata a Viale Trastevere prevede, a quanto apprende l’ANSA, unstraordinario abilitante con una prova a test a risposta chiusa finale: almeno i primi 24.000 classificati saranno assunti.Chi consegue un punteggio di 7/10 ed è in servizio il primo settembre 2020 con una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto, frequenterà ...

fattoquotidiano : Scuola, sindacati e Miur firmano l’accordo salva-precari: cattedra per 24mila insegnanti, abilitazione per altri 30… - TovarishM5S : RT @fattoquotidiano: Scuola, sindacati e Miur firmano l’accordo salva-precari: cattedra per 24mila insegnanti, abilitazione per altri 30mil… - Max_Deidda : RT @HuffPostItalia: Sindacati e Miur firmano intesa, concorso per assumere 24 mila precari -