Serena Enardu e Pago Lei | ' Pensa solo al ses*o' Lui | ' Ho creduto ci fosse un altro'

Temptation Island Vip - lo sfogo di Serena Enardu : “Pago si preoccupa soltanto del sesso con me - alle spese in casa devo pensarci io”” : Durante il falò di confronto nella terza puntata di Temptation Island Vip, Serena Enardu ha dovuto vedere alcuni video che mostravano la vicinanza tra il fidanzato Pago e la single tentatrice Valentina. I due si mostrano molto intimi ma la loro vicinanza non causa alcuna gelosia a Serena: “Con me certe cose non le fa. Mi piacerebbe che fosse lui a proporre certe cose come se ci fosse ancora un corteggiamento”. Poi però, sbotta dopo ...

Temptation Island Vip - Pago in lacrime per Serena Enardu. Poi la rivelazione di lei : Non procedono bene le cose tra Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip. Lei sin dall’inizio ha stretto un forte rapporto con il single Alessandro e ormai, puntata dopo puntata, i due sono sempre più complici. L’ultimo filmato che la produzione mostra a Pago nel pinnettu, però, lo turba al punto da scoppiare a piangere e avere una reazione incontrollata nel villaggio. Si tratta dell’ennesimo filmato in cui Serena ammette l’attrazione per ...

Temptation Island Vip 2 - Giovanni Conversano ancora contro Serena Enardu : «Sognava lo spettacolo - si è ritrovata ai margini» : “Sei una che ammicca. Sei una che balla senza tenere conto che il tuo compagno è a poche centinaia di metri da te, dall’altra parte della stessa isola”, Giovanni Conversano, ex tronista di “Uomini e donne”, torna a parlare dell’attuale protagonista di Temptation Island Vip 2 e sua ex fidanzata Serana Enardu Giovanni, che già ha reso noto il suo pensiero sul comportamento di Serena, attuale fidanzata di Pago, nel reality Mediaset condotto da ...

Temptation Island Vip 2 - Giovanni Conversano ancora contro Serena Enardu : «Sognava lo spettacolo - si è ritrovata ai margini» : ?Sei una che ammicca. Sei una che balla senza tenere conto che il tuo compagno è a poche centinaia di metri da te, dall?altra parte della stessa isola?, Giovanni Conversano,...

Tempatation Island Vip 2 - Giovanni Conversano ancora contro Serena Enardu : «Sognava lo spettacolo - si è ritrovata ai margini» : ?Sei una che ammicca. Sei una che balla senza tenere conto che il tuo compagno è a poche centinaia di metri da te, dall?altra parte della stessa isola?, Giovanni Conversano,...

Temptation Island Giovanni Conversano contro Serena Enardu : A “Temptation Island VIP” Serena Enardu è entrata col fidanzato Pago ma le cose non vanno molto bene. A dire la sua opinione c’è l’ex fidanzato Giovanni Conversano, suo compagno ai tempo di “Uomini e donne”. Conversano ha criticato il comportamento di Serena, ma solo perché è stato tirato in ballo: “è stata lei a tirarmi di nuovo in ballo ha fatto sapere al settimanale “Nuovo”. Per anni Serena e sua sorella Elga hanno vissuto della mia luce ...

Giovanni Conversano contro Serena Enardu : 'Mai stato come mi hai descritto' : Giovanni Conversano ha rilasciato delle nuove dichiarazioni su Serena Enardu. Questa volta l'ex calciatore anziché affidarsi ai canali social, ha deciso di scrivere una lettera al settimanale Di Più. Giovanni punzecchia l'ex fidanzata La storia tra Giovanni e Serena fece sognare proprio tutti. Una volta finito l'idillio d'amore tra i due sono volati insulti e dichiarazioni al vetriolo. Da quando Serena è tornata sul piccolo schermo per ...

Serena Enardu criticata ancora da Giovanni Conversano : “Fai soffrire” : Temptation Island Vip: Giovanni Conversano attacca nuovamente Serena Enardu Giovanni Conversano ha espresso sui social diverse critiche nei confronti di Serena Enardu, la quale sta partecipando a Temptation Island Vip insieme a Pago. Difatti l’uomo ha ritenuto opinabili diversi suoi atteggiamenti tenuti nel reality, arrivando ad accusarla di non avere alcun rispetto del suo fidanzato. Ma perchè ha tutta questa acredine nei suoi confronti? ...

Giovanni Conversano nuova stoccata a Serena Enardu : 'I nodi vengono al pettine' : Da quando Serena Enardu è tornata sul piccolo schermo per partecipare a Temptation Island Vip, il suo ex fidanzato spesso la prende di mira sul web. Questa volta Giovanni Conversano ha lanciato una nuova stoccata alla fidanzata di Pago a mezzo stampa. La storia tra Serena e Giovanni in passato fece sognare tantissimi telespettatori di Uomini e Donne. Al termine dell'idillio d'amore i due non si sono lasciati affatto nel migliore dei modi, ed ...

Giovanni Conversano non si ferma : nuove rivelazioni su Serena Enardu : Serena Enardu a Temptation Island Vip: nuove rivelazioni di Giovanni Conversano Continuano le frecciatine e stoccate di Giovanni Conversano nei confronti di Serena Enardu. L’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne si è scagliato duramente con la protagonista di Temptation Island Vip. Ora ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo, nella quale ha […] L'articolo Giovanni Conversano non si ferma: nuove rivelazioni su ...

Temptation Island Miriana Trevisan dice non conosco Serena Enardu : In un’intervista rilasciata al settimanale”Novella” Miriana Trevisan torna a parlare del suo ex marito Pago, che ha partecipato nel reality “Temptation Island” con la sua fidanzata Serena Enardu,e dichiara: “Non sono riuscita a vedere il programma perché a quell’ora sono molto impegnata”. “Devo però dire che alcuni dichiarazioni di Pago che ho sentito mi sono piaciute molto. Lui è innanzitutto un uomo straordinario, prima di ...

Temptation Island Miriana Trevisan dice non conosco Serena Enardu : In un’intervista rilasciata al settimanale”Novella” Miriana Trevisan torna a parlare del suo ex marito Pago, che ha partecipato nel reality “Temptation Island” con la sua fidanzata Serena Enardu,e dichiara: “Non sono riuscita a vedere il programma perché a quell’ora sono molto impegnata”. “Devo però dire che alcuni dichiarazioni di Pago che ho sentito mi sono piaciute molto. Lui è innanzitutto un uomo straordinario, prima di ...

Elga Enardu interviene su Pago e Serena : “Guerra persa in partenza” : Elga Enardu interviene sulla crisi di Pago e Serena a Temptation Island Vip: “Guerra persa in partenza” Proseguono i problemi di coppia tra Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip. Nella terza puntata del reality, andata in onda ieri, i due sono apparsi ancora in forte crisi. Lei, smaniosa di attenzioni da parte del […] L'articolo Elga Enardu interviene su Pago e Serena: “Guerra persa in partenza” proviene da ...

Temptetion Island Vip - crisi di nervi per Serena Enardu : la decisione di Anna Pettinelli : Quest'ultima edizione di Temptation Island Vip, in onda su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi, sta regalando infiniti colpi di scena e struggenti pianti. In forte crisi, Serena Enardu e il fidanzato Pago si sfogano con i rispettivi compagni di avventura per le tante delusioni che dichiar