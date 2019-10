Mirabelli | «Un campione non deve fare per forza il dirigente»

Fonte : calcioefinanza

(Di martedì 1 ottobre 2019) L’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano, entra in tackle duro su Paolo Maldini e Zvonimir Boban, attuali dirigenti rossoneri: «Chi è stato un granin campo, non vuol dire debbail», ha spiegato l’exrossonero. «Il problema serio del Milan, io l’ho vissuto, oggi come oggi nonvivere della … L'articolo: «Unnonperil

Spazio_Napoli : - CalcioFinanza : #Mirabelli punge #Maldini e #Boban: «Chi è stato un gran campione in campo, non vuol dire debba fare il dirigente»… -