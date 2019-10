Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019) “Su di me, se si fa una ricerca su internet, non si trova nulla. È vero, ma io porto al Viminale la mia storia e la mia professionalità”. Luciana, ex prefetto di Milano, ora ministro dell’Interno, parla di rado, ma al “Festival delle città”, incalzata da Corrado Formigli, si toglie qualche sassolino dalla scarpa rispondendo al suo predecessore Matteo Salvini che su di lei chiede: “Chi l’ha vista?”.Con tono duro e anche un po’ velenoso sul suo predecessore la titolare del Viminale rivendica la sua azione “con equilibrio e serietà. Io studio i dossier. Sono una persona meticolosa”. Dalla platea radunata nel complesso del Pio Sodalizio dei Piceni a Roma, dove a parlare ci sono anche il segretario dem Nicola Zingaretti e il presidente Ali-Autonomie locali e sindaco di Pesaro Matteo Ricci, ...

HuffPostItalia : Lamorgese sposa la linea Minniti - stefanorusso60 : RT @HuffPostItalia: Lamorgese sposa la linea Minniti - CretellaRoberta : RT @ErmannoKilgore: Lamorgese sposa la linea Minniti | L'HuffPost -