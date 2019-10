Immigrazione | poliziotti in allarme | I migranti ci passano la Tbc | sistema in

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Mentre il presidente del Consiglio gira tra Bruxelles e New York raccontando di aver impresso una «svolta storica» sulle questioni migratorie, in Sicilia i profughi raddoppiano, ogni tanto scappano e se non lo fanno vengono tenuti in centri con fogne a cielo aperto. Iitaliani raccontano

quint_91 : @AlexanderNevs19 Politico di sinistra: sono tutti fascisti tranne me, l'EU è il paradiso in terra, l'immigrazione c… -