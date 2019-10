Un’ Imbarcazione con 50 persone a bordo si è ribaltata al largo della Libia : L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha riferito che Un’imbarcazione con a bordo oltre 50 persone si è ribaltata al largo delle coste della Libia . Sul posto stanno arrivando i soccorritori per fornire assistenza medica e sanitaria alle

Usa - Imbarcazione in fiamme : 34 morti : 21.03 Almeno 34 persone sono morte nell'incendio di un' imbarcazione a largo delle coste della California, vicino all'isola di Santa Cruz. I soccorsi hanno recuperato nell'area quattro corpi. Lo conferma il capo della Guardia costiera secondo cui,quando le fiamme si sono sviluppate i passeggeri erano sotto coperta a dormire e probabilmente sono stati avvolti dal fuoco nel sonno. Non ci sarebbero quindi superstiti, ad eccezione dei 5 membri ...

Imbarcazione a fuoco al largo della California : 34 morti [GALLERY] : Almeno 34 persone hanno perso la vita in un incendio divampato su una Imbarcazione al largo dell’isola di Santa Cruz, in California : lo hanno confermato fonti ufficiali a Fox News. La Guardia costiera avrebbe tratto in salvo cinque persone. L'articolo Imbarcazione a fuoco al largo della California : 34 morti [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Sardegna - Imbarcazione tedesca incagliata : soccorse sette persone : Paura in Sardegna dove sette persone sono state soccorse dalla Guardia costiera di Olbia dopo essere entrati nell’area marina protetta di Tavolara con una barca di 14 metri e esser rimasti incagliati in una secca. L’ imbarcazione battente bandiera tedesca , si è arenata nello specchio d’acqua compreso tra punta Don Diego e l’Isolotto Rosso. Ricevuta la richiesta di soccorso, la Capitaneria ha inviato sul posto la ...

Open Arms - Toninelli offre navi della Guardia Costiera per portare i migranti in Spagna : “Ma Madrid tolga la bandiera a Imbarcazione ong” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, offre le navi della Guardia Costiera italiana per trasportare i 107 migranti a bordo della Open Arms in un qualsiasi porto spagnolo offerto dal governo di Madrid. La proposta del Cinque Stelle arriva dopo che l’esecutivo di Pedro Sanchez ha offerto prima il porto di Algeciras, giudicato troppo distante, e poi quello di Minorca, con l’equipaggio della ong che, però, ha fatto sapere che le ...