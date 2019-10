Fonte : optimaitalia

(Di martedì 1 ottobre 2019) La copertura diofferta dacontinua a languire, limitata dai variincontrati per l'instzione delle antenne, non ultimo quello fatto registrare a Capannori, in provincia di Lucca.sicuramente fisiologici, e che si poteva immaginare il quarto operatore telefonico nazionale avrebbe potuto incontrare nella lunga crociata verso l'indipendenza dal roaming WindTre. Come riportato dal portale di informazione specializzato 'universofree.com', si è giunti, al giorno d'oggi, all'operatività di oltre 800 impianti, dislocati in tutta Italia (anche se, non ci sarebbe nemmeno da precisarlo, la concentrazione maggiore la si può scorgere nei grandi centri abitati). Al Settentrione il maggior numero di impianti targatila si registra a Milano, e poi a Bologna ed a Venezia. Al Centro e nel Meridione, invece, va per la maggiore Roma, seguita da Bari e poi da ...

OptiMagazine : Cresce tra intoppi e problemi la rete proprietaria #Iliad: le previsioni da qui alla fine del 2019… - Vh_Pi : RT @StopViolence2: Le/gli avvocatx che ancora non sono statx arrestatx dal 20/09 stanno facendo un enorme lavoro, tutti i giorni tra le var… - Sosfigatto : RT @ErmannoKilgore: Grande ?@DaniloToninelli?! Ti hanno preso per il culo per mesi e questo ponte verrà costruito caso unico in Italia a t… -