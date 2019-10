Ci sono spiragli sullo ius culturae tra Pd e M5s 

Fonte : agi

(Di martedì 1 ottobre 2019) Una leggeius soli difficilmente potrebbe vedere la luce in Parlamento. Troppe le diverse sensibilità sia tra gli schieramenti che all'interno delle stesse forze di maggioranza. Un intervento a favore dello ius, invece, potrebbe raccogliere consensi, anche se i tempi non saranno brevi. Masiaperti nel Pd, nei 5 stelle e tra i renziani. Purché, viene sottolineato, si "proceda con calma e equilibrio, nessuna corsa a tagliare subito il traguardo". Intanto, dopodomani riprenderà in commissione Affari costituzionali di Montecitorio l'iter sulla proposta di legge a prima firma Laura Boldrini, già incardinata sotto il governo gialloverde. Si tratta, però, solo di un primo passo: ovvero, l'ufficializzazione del cambio del relatore, dal precedente Roberto Speranza, ora divenuto ministro, al presidente della commissione, il pentastellato Giuseppe Brescia. Dopodiché, ...

