Piedimonte Matese | donna muore dopo il rifiuto di una trasfusione | era testimone di Geova

(Di lunedì 30 settembre 2019) Unadi 65 anni ha rifiutato unadi sangue ed è morta. È successo nel Casertano, sotto gli occhi impotenti del primario dell'ospedale di: la scelta della paziente,di, è stata dettata da motivi religiosi.dirifiuta la: la dura reazione del medico sui social Lo scorso venerdì 27 settembre, a causa di una emorragia dovuta a una gastrite, unaè deceduta nell'ospedale civile di(Caserta). Per ristabilire i parametri, è stato ritenuto necessario il ricorso a unadi sangue, ma la, 65enne, ha rifiutato la terapia per motivi religiosi. I suoi famigliari, anch'essi testimoni di, hanno appoggiato la sua scelta, chiedendo ai medico di effettuare delle cure alternative. Il Primario Gianfausto Iarrobino non ha potuto fare altro che esercitare la volontà della paziente, ma, ...

Tg3web : A Piedimonte Matese, nel Casertano, una testimone di Geova è morta in ospedale dopo aver rifiutato una trasfusione.… - Luigi57 : Testimoni di Geova a 5Stelle, pieni di pregiudizi, ignoranti e presuntuosi - Casertasera : PIEDIMONTE MATESE, MUORE RIFIUTANDO LA TRASFUSIONE. I FIGLI CI SCRIVONO -