Milan | Virdis | “I giocatori non sono di livello | l’allenatore è in difficoltà | sarebbe

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) “Il? Non so neanche da dove iniziare… Dai dirigenti alla società, all’allenatore, aitutti coinvolti. Da tifoso mi resta grande amarezza“. Pietro Paolo, ex attaccante rossonero, si sfoga ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno il giorno dopo il pesante 1-3 con la Fiorentina. “Inondi, l’allenatore ha delle, il mercato non è stato diperché ilnon può spendere ma nessuno simai aspettato 4 sconfitte su 6 partite, è molto pesante. Credo che a Giampaolo stiano dando del tempo ma il mondoè da 6-7-8 anni ine i tifosi si aspettano molto”. Panchina, Giampaolo confermato a tempo: ma siamo sicuri che il problema sia? SecondoLeao non è la soluzione per i problemi offensivi: “Ha fatto ...

CalcioWeb : #Milan, l'analisi amareggiata di Virdis ?? dai dirigenti all'allenatore fino ai giocatori ?? - calciomercatoit : ????#Milan, la critica di #Virdis tra campo e mercato! - ragaroma : @danoris2110 Mi sa che non hai visto giocare il Milan di Farina. Liedholm e Capello in panca, Baresi , Tassotti Maldini Virdis. Mi fermo qui -