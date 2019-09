Le Iene | nella prima puntata l' omaggio a Nadia Toffa | con il suo ultimo video | Sto

Lidl richiama uno dei suoi prodotti dagli scaffali : contIene salmonella - lanciato l’allarme in Europa [MARCHIO E LOTTO] : contiene salmonella. Con questa motivazione sono state ritirate dal mercato tedesco, con conseguenti ricadute su quello europeo, diverse confezione di un mix di frutta a guscio per insalate, marchio Alesto. Il prodotto è confezionato da Nutwork Handelsgesellschaft e commercializzato dalla catena di supermercati Lidl. Il ritiro si è reso necessario a titolo precauzionale, a causa del rinvenimento di salmonella rilevata dalla stessa azienda ...

Fairphone 3 mantIene le promesse e raggiunge il perfect score di iFixit nella riparabilità : Fairphone 3 raggiunge il punteggio massimo di 10 su 10 nel test di riparabilità di iFixit: smontare lo smartphone etico è facile grazie alla sua costruzione modulare. L'articolo Fairphone 3 mantiene le promesse e raggiunge il perfect score di iFixit nella riparabilità proviene da TuttoAndroid.

Ragazzo di 24 anni vIene fermato alla dogana prima di imbarcarsi - cosa aveva nella valigia è assurdo : Un Ragazzo di 24 anni è stato fermato alla dogana dell’aeroporto di Sydney, in Australia, mentre si stava per imbarcare perché in valigia aveva 44 rettili. Li aveva nascosti nelle calze. L’accusa per lui è stata di tentata esportazione di specie native senza permesso. Per il momento ha pagato una cauzione ed è stato rilasciato ma rischia fino a 10 anni di carcere e una multa di 55 mila euro. Il personale della dogana si è accorto ...

Perde lo smartphone al mare - vIene ritrovato da un pescatore nella pancia di un merluzzo : Un ragazzo era a passeggio con il suo cane e con la sua ragazza sulla costa meridionale dell’Inghilterra, quando accidentalmente ha perso il suo cellulare. Il ragazzo che si chiama Andrew Cheatle era impegnato a giocare con il suo cane e non si è accorto che il suo cellulare era scivolato via dalla tasca dei pantaloni. Il ragazzo è tornato a casa senza cellulare sicuro di non ritrovarlo più. All’improvviso però è arrivata una ...

L'ordine "anomalo" delle risposte : nella votazione su Rousseau il "No" vIene prima del "Sì" : Un ordine delle risposte quantomeno bizzarro. Martedì gli iscritti M5S alla piattaforma di voto online Rousseau saranno chiamati a decidere sulla alleanza di Governo con il Partito Democratico per dar vita al Conte II. Il quesito, com’è noto, a differenza di altre volte è posto in modo piuttosto netto e chiaro: “Sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito ...

Buttano per sbaglio nella spazzatura un biglietto della lotteria - il biglietto vIene estratto e vale 9 milioni di euro - quello che accade dopo è da non credere : Una famiglia aveva acquistato un biglietto della lotteria ma poi, senza accorgersene, lo aveva buttato nella spazzatura. Il giorno dell’estrazione hanno provato a cercarlo da tutte le parti fino a quando, ricostruendo quello che avevano fatto nelle ultime ore, si sono resi conto che il biglietto era andato a finire nella spazzatura e poi buttata nei cassonetti. Hanno mantenuto la calma fino al momento dell’estrazione perché a quel punto hanno ...

Karina Cascella non si trattIene - nuovo attacco a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, lo scandalo è servito Lo scandalo che ha travolto Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi non termina certo con oggi, visto che in molti sono entrati a gamba tesa nella faccenda, a partire da Selvaggia Roma che ha lanciato delle accuse pesantissime al suo ex. Si è detto persino che entrambi […] L'articolo Karina Cascella non si trattiene, nuovo attacco a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi ...

Antonella Fiordelisi sostIene che Chiofalo le sia stato infedele : 'Ho saputo cose brutte' : Solo qualche ora fa Antonella Fiordelisi aveva difeso a spada tratta Francesco Chiofalo dalle accuse riguardanti un presunto scambio di chat compromettenti con la nuova tronista di Uomini e Donne Giulia Quattrociocche. In quel momento però, l'atleta campana non era venuta ancora a conoscenza di un'altra indiscrezione relativa all'ex concorrente di Temptation Island. Stando a quanto rivelato dalla schermitrice durante la notte, Chiofalo l'avrebbe ...

John Travolta sostIene Olivia NewtonJohn nella lotta contro il cancro : Sono orgoglioso di lei : L'attore dichiara di essere "molto orgoglioso" dell'amica e collega di "Grease", che sta combattendo contro un tumore: "Ha un aspetto incredibile, non è diversa da come era anni fa". Olivia Newton-John prosegue la sua lotta contro il cancro e dopo aver ripreso le cure, incassa il supporto di una persona davvero speciale: John Travolta. Gli indimenticabili interpreti di Danny e Sandy in Grease Sono amici dal 1978, quando si ...

“Hai sbagliato taglia!”. Antonella Fiordelisi - il costume non contIene il seno esplosivo : È ancora vacanza per Antonella Fiordelisi, che sta spendendo gli ultimi giorni di mare con il fidanzato Francesco Chiofalo. I due si trovano in Puglia e proprio dal mare cristallino del tacco d’Italia arrivano scatti bellissimi. La giovane e strepitosa influencer ha infatti deciso di mandare in tilt internet con il suo fisico rovente, che mette in mostra senza alcun timore. L’ultimo post la vede sfoggiare un costume di dimensioni ...

Netflix - nella nuova serie ‘Diagnosis’ una malattia mai diagnosticata vIene curata a Torino : Un’infermiera 22enne di Las Vegas con un disturbo ignoto. Tutti gli ospedali americani in cui era arrivata non hanno mai fatto la diagnosi giusta e, dunque, non sono mai stati in gradodi trovare una cura in grado di alleviare le sue sofferenze. Fino a quando la ragazza non è arrivata al Regina Margherita di Torino, dove le sue inspiegabili crisi muscolari sono state curate. Una storia che è al centro della prima puntata di Diagnosis, nuova ...