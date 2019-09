Con Llorente il Napoli ha scoperto i cross

Ancelotti a Dazn : “Llorente giocatore Con caratteristiche nuove per noi - Su Inter Juve…” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, dopo la sofferta vittoria contro il Brescia è Intervenuto ai microfoni di Dazn: “Soffrire in queste partite è normale se non la chiudi sul 3-0. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. Nel secondo tempo è venuta fuori un po’ di stanchezza anche dovuto al caldo.” Cosa chiedeva a Zielinski? “Negli ultimi dieci minuti ci siamo messi a cinque a centrocampo per chiudere meglio le ...

Napoli-Brescia diretta live - le formazioni ufficiali : Llorente Con Mertens : Napoli-Brescia diretta live – Continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, nel lunch match della domenica in campo Napoli e Brescia che si affrontano in una partita che si preannuncia scoppiettante. La squadra di Ancelotti è reduce dalla deludente prestazione contro il Cagliari, ko interno davvero difficile da spiegare e contro una squadra inferiore dal punto di vista tecnico, adesso serve una reazione, ...

Kiss Kiss Napoli – Martino : “Maran punta al Contropiede - forse nel primo tempo mancava uno tra Milik e Llorente” : Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carmine Martino: “Maran punta ad un gioco di contropiede coprendo tutti gli spazi ed attendendo gli episodi a favore. primo tempo? Il Cagliari l’ha preparata bene e già l’anno scorso il Napoli vinse solo al 95′, sono migliorati dopo le prime giornate. Hanno pescato questo jolly mentre il Napoli è stato sfortunato, forse nel primo tempo serviva uno tra Milik ...

Llorente : “Amore a prima vista Con Napoli - mi sono trovato alla grande! La sConfitta col Cagliari un colpo duro - c’era un rigore mi hanno strappato la maglia. Mi trovo bene in coppia Con Milik. Su Fabian e lo scudetto…” : L’intervista di Fernand Llorente L’attaccante della SSC Napoli, Fernando Llorente è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: Mercoledì la sconfitta contro il Cagliari. Quanta rabbia c’è? “E’ stato un colpo duro per noi, penso che abbiamo fatto una buona gara con tante occasioni. Quando sbagli tanto può capitare e capita ...

Llorente : «Contro il Cagliari c’era rigore - mi hanno rotto la maglietta. Non sono uno che si butta per terra» : A Radio Kiss Kiss Napoli intervista a Fernando Llorente che ha parlato della sconfitta interna col Cagliari dichiarazioni tratte da tuttonapoli.net “È stato un colpo duro per noi, abbiamo fatto una buona gara con tante occasioni ma quando sbagli tanto poi capita nel calcio che l’altra squadra su una opportunità fa gol. Ma dobbiamo continuare, ora c’è già il Brescia e dobbiamo imparare da queste gare perse e cercare di fare meglio e ...

Napoli - i tifosi Contro Ancelotti : “Tutta colpa sua - doveva mettere Llorente” : Napoli, tifosi contro Ancelotti: le dichiarazioni dei supporter azzurri Napoli tifosi contro Ancelotti| La sconfitta di ieri sera non può sicuramente andare giù ai tifosi. In tanti presenti al San Paolo, sono rimasti delusi dalla prestazione della squadra e naturalmente dal risultato. Una grande delusione per i partenopei che, nonostante un buon secondo tempo, subiscono la rete di Castro. I tifosi azzurri hanno commentato la prova degli ...

Paolo Rossi : «Llorente è uomo d’area - fisico - forte di testa - si completa bene Con Mertens» : La Gazzetta dello Sport intervista Paolo Rossi, ex bomber del calcio italiano e oggi opinionista per la Rai. Ieri era il suo compleanno, ha compiuto 63 anni, nell’82 era in quell’Italia che si laureò Campione del Mondo. Non è solo un bomber, ma il signore dei gol. Che cosa significa essere bomber? «Il gol, una costrizione e una condanna. A certi livelli se sei un bravo attaccante e segni poco non basta. Bomber si nasce, ce l’hai nel ...

Il Napoli dà spettacolo a Lecce : 4-1 Con doppietta di Llorente : Il Lecce torna a giocare di fronte al proprio tifo dopo la bella vittoria nel posticipo di lunedì scorso ai danni del Torino e cerca continuità di risultati, dopo le due sconfitte...

Lecce-Napoli 1-4 : doppietta di Llorente - i pensionati passano a due. Confermata la legge di Kolarov : I pensionati passano a due. Il primo è in panchina, si chiama Carlo Ancelotti. Venuto a Napoli – per i soliti competenti – a perdere tempo. Il secondo fa il centravanti. Si chiama Fernando Llorente che entra col Liverpool e segna, gioca titolare col Lecce e ne segna due. A conferma della competenza dei tifosi del Napoli. E soprattutto della legge di Kolarov. Il Napoli largheggia a Lecce. Vince 4-1. Per i puristi, qualche patema a ...

