Casal Bruciato | 33enne muore cadendo dal quinto piano

Casal Bruciato - Raggi presenta 20 nuovi autobus : Roma – Altri 20 nuovi bus vanno a rinforzare la flotta Atac. Questa volta per i collegamenti della zona est di Roma, in particolare la linea 309 che connette la metro B Bologna con quartieri come Monte Antenne e Casal Bruciato, e la linea 544 che serve l’area di via Nomentana e Centocelle. Li ha presentati oggi, in piazza Riccardo Balsamo Crivelli, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme alla presidente del IV Municipio, Roberta ...