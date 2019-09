Migranti | il padre del piccolo Alan contro chi vota Salvini | Vergognatevi

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 29 settembre 2019) Gabriele Laganà Abdullah Kurdi attacca chi, elogia Carola Rackete che considera “una eroina” e smentisce di essere stato lo scafista del viaggio in cui morì ile in sostegno delle politiche dei porti aperti, almeno in Italia, questa volta scende in campo anche Abdullah Kurdi. L’uomo è ildi, il bimbo di due anni con la maglietta rossa morto nel 2015 sulle spiagge di Bodrum durante un naufragio. In una intervista rilasciata a Repubblica, Abdullah non solo attacca il leader della Lega per aver messo una stretta sull’immigrazione clandestina ma sputa veleno anche sugli italiani che lo sostengono. "Ho letto cosa ha fatto il vostro politico, Matteo, e resto stupito che un Paese accogliente come l'Italia gli dia i voti. Che vergogna". L’uomo sostiene che la foto di suo figlio senza vita fece il giro del mondo e fece ...

