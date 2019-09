Come sono andati sui social i Fridays for future e gli altri temi della settimana

Fonte : agi

(Di domenica 29 settembre 2019) Fridays for: in 160 piazze italiane si sciopera per il clima, riempite da un'onda verde di giovani che rivendicano il futuro: “Il mondo è nostro, ce lo riprendiamo!”. Un milione di partecipanti stimati (dato fornito da Gianfranco Mascia di Fridays For) solo in Italia, invocando il diritto di vivere in un mondo meno inquinato e più sostenibile. L'attivista Greta Thunberg dal Canada: “Auguri ai cortei, il cambiamento sta arrivando”. I numeri di Twitterimpressionanti se considerati in relazione alla brevissima estensione dell'evento: in appena una mattina, infatti,stati pubblicati più di 12 mila contenuti, oltre 37 mila condivisioni e 3.500 hashtag. Sentiment positiva al 42%, neutrali al 19% con una distribuzione di genere insolitamente omogenea (57% maschi, 43% femmine). In questo caso l'argomento non è divisivo. Vidi estensionele nel ...

