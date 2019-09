Anche oggi ci sono proteste e duri scontri a Hong Kong

Lecce-Roma oggi su DAZN - orario d’inizio e come vederla Anche in tv su SKY. Le probabili formazioni : Nel programma della sesta giornata di Serie A c’è Lecce-Roma che si giocherà alle 15.00 allo Stadio Via del Mare dedicato a Ettore Giardiniero, ex sindaco della città pugliese. I salentini di Fabio Liverani sono reduci dal successo esterno di mercoledì sera sulla SPAL, il secondo consecutivo dopo quello sul Torino, mentre lo stesso giorno ma due ore prima i giallorossi di Paulo Fonseca hanno perso in casa con l’Atalanta, loro prima ...

Sky Q da oggi è incluso Anche negli abbonamenti via Fibra : Da oggi i clienti Sky via Fibra possono acquistare Sky Q, il decoder avanzato di Sky In attesa dell’ingresso di Sky come operatore della telefonia fissa, l’azienda britannica ha annunciato che il noto decoder Sky Q, lanciato già qualche mese fa per il satellite, adesso è compatibile con gli abbonamenti Sky via Fibra. Le caratteristiche di Sky Q anche con la tua Fibra sono le stesse della versione per il satellite: la qualità di Sky Q ...

Fifa 20 : patch 1.02 disponibile su Ps4 e da oggi Anche su Xbox. Aggiornamento per Volta Football : EA Sports ha rilasciato un primo Aggiornamento, patch 1.02, per Fifa 20. Questo update, del peso di 282 megabyte su PS4 e 440 megabyte su XBOX, va a risolvere un problema riscontrato nella modalità Volta Football. Queste nel dettaglio le note di rilascio Ciao fan di Fifa L’ultimo Aggiornamento di Fifa 20 è adesso disponibile […] L'articolo Fifa 20: patch 1.02 disponibile su Ps4 e da oggi anche su Xbox. Aggiornamento per Volta ...

Terremoto oggi Udine - M 3.8/ Ingv - ultime scosse : sisma avvertito Anche a Vicenza : Terremoto oggi a Udine di magnitudo M 3.8 sulla scala Richter. Ingv, ultime scosse: il sisma è stato avvertito anche a Vicenza, grande spavento.

TERREMOTO OGGI MACERATA - M 3.0/ Ultime scosse Marche : sisma avvertito Anche in Umbria : TERREMOTO OGGI a MACERATA M 3.0, Ultime scosse Ingv: colpito il paese di Castelsantangelo sul Nera, sisma avvertito anche in altre zone d'Italia.

Lecce-Napoli oggi su DAZN - orario d’inizio e come vederla Anche in tv su SKY. Le probabili formazioni : Nel programma della quarta giornata di Serie A c’è Lecce-Napoli che si giocherà alle 15.00 allo Stadio Via del Mare dedicato a Ettore Giardiniero, ex sindaco della città pugliese. I salentini di Fabio Liverani, che in due anni li ha portati dalla Serie C al massimo campionato italiano, sono reduci dal successo esterno sul Torino, il loro primo stagionale dopo due sconfitte. Gli undici titolari di lunedì sera allo Stadio Olimpico della città ...

Premiolino di Giornalismo - oggi la cerimonia a Milano : Anche Fanpage.it tra i premiati : È in programma oggi a Milano la cerimonia di premiazione del Premiolino di Giornalismo, il più antico e prestigioso riconoscimento nel mondo dell'informazione giunto alla sua 59esima edizione: tra i vincitore anche Fanpage.it, oltre a Paolo Berizzi de La Repubblica, Paolo Bricco de Il Sole 24 Ore, Claudia di Pasquale di Report Rai 3 e Francesco Sabatini.Continua a leggere

Università Foggia - concluse indagini per 19 : truffa e abuso d’ufficio in gestione fondi Miur. In cinque accusati Anche di peculato : Non solo truffa e abuso d’ufficio, ma viene contestato anche il peculato con l’appropriazione indebita di 2 milioni di euro a cinque dei 19 indagati a cui è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini sulla gestione dei fondi del Miur da parte dell’Università di Foggia. Un’inchiesta nata, come raccontato da ilfattoquotidiano.it a luglio 2017, dalla denuncia di due professori, Alessandro Del Nobile e Diego Centonze, che avevano ...

Nuoto - Mondiali Paralimpici 2019. Pioggia d’oro sugli azzurri : quattro trionfi e altro record mondiale per Barlaam! Per l’Italia Anche quattro argenti e un bronzo : Una giornata da sogno, come quelle che l’Italia del Nuoto si sta abituando a vivere nelle vasche di mezzo mondo. La seconda sessione di gare del mondiale Paralimpico di Londra regala altri nove podi, dopo gli otto della giornata inaugurale, con quattro successi che portano la firma di Francesco Bocciardo, Simone Barlaam (al secondo record mondiale in due giorni), Arjola Trimi e Carlotta Gilli. A completare il bottino azzurro anche quattro ...

Formula 2 - celebrati oggi in Francia i funerali di Anthoine Hubert : presente Anche Charles Leclerc [GALLERY] : Il pilota della Ferrari ha voluto presenziare ai funerali dell’amico scomparso a Spa, insieme a lui anche Pierre Gasly Si sono tenute nella giornata di oggi i funerali di Anthoine Hubert, il pilota di Formula 2 scomparso dieci giorni fa a Spa, durante Gara-1 del Gp del Belgio. La cerimonia funebre si è tenuta a Chartres, nella cattedrale di Notre Dame della città francese, alla presenza di numerose personalità del motorsport. Oltre ...

Miss Italia - Carolina Stramare ricorda la mamma scomparsa : “Oggi rimpiango Anche i litigi con lei” : “Mia mamma non c’è più dall’estate scorsa, dal 1 luglio 2018. Tante volte il suo essere apprensiva era motivo di litigio. Vivevamo insieme, i miei si sono separati, e litigavamo tantissimo, sulla quotidianità. Poi ti rendi conto che quando una persona ti manca, ti manca tutto di lei“. Così la nuova Miss Italia, Carolina Stramare, ha parlato per la prima volta in pubblico della morte di sua madre, scomparsa l’anno ...

Jovanotti - oggi la canzone d’autore passa Anche da lui. E il suo beach party è una vera meraviglia : Finalmente posso scrivere sul Jova beach party. Dopo averlo annunciato su queste pagine, sono stato infatti alla tappa di Montesilvano. È una cosa enorme, ma questo può intuirlo anche chi non l’ha visto. Però non basta. Partiamo subito col dire che non si tratta di un semplice concerto, perché è un party, si balla in spiaggia soprattutto con il dj set, e ogni appuntamento è diverso da quello della tappa precedente. A Montesilvano sin dal primo ...

Stocazzo Editore - la casa editrice di Maurizio Sbordoni : “Oggi per pubblicare basta essere famosi. Anche come miglior schiacciatore di zanzare al mondo” : Maurizio Sbordoni è uno scrittore deluso dall’editoria. Talmente deluso che ha deciso di andare controcorrente e aprire una casa editrice dal nome bizzarro: Stocazzo Editore. Un nome che fa sorridere, ma che nasconde una provocazione al mondo letterario. “L’80% dei libri ‘imposti’ dal mondo editoriale sono scritti da persone che nulla hanno a che fare con la letteratura: chef, calciatori, cantanti. Il passepartout per ...