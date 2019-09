Questo campionato non è una palla

Fonte : ilfoglio

(Di sabato 28 settembre 2019) Il basket ha dato il via al suonumero 98 nell’indifferenza generale. D’altra parte, cominciare un torneo nel bel mezzo di una settimana già occupata da un turno infrasettimanale della Serie A di calcio non è una trovata da premio Nobel. Ma con due turni in più in calendario, frutto dell’

Vivo_Azzurro : 6^ giornata di #campionato: i consigli per il #Fantacalcio?? ?? L'articolo: - juventusfc : ?? #Sarri: 'Non ho un quadro completo di tutte le avversarie in Serie A, ma l'impressione è che questo campionato si… - juventusfc : ?? Maurizio Sarri: «@aaronramsey ha fatto dei passi avanti importanti. #Rabiot si sta risollevando. Probabilmente ci… -