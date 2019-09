Massa | punto dai calabroni mentre va a funghi | muore a 51 anni Maurizio Cavalieri

Fonte : fanpage

(Di sabato 28 settembre 2019) L'uomo, sposato, con un figlio e residente a Groppoli di Cavezzana, si trovava in un bosco e stava andando a cercarequando è statoda un calabrone, a cui probabilmente non sapeva di essere allergico. Il servizio 118 dell'Asl Toscana Nord ha richiesto l'intervento dell'elicottero Pegaso, giunto sul posto da Firenze quando era ormai troppo tardi.

