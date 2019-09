Fonte : wired

(Di venerdì 27 settembre 2019) Se spendete tanto tempo a videogiocare, sentitevi pure a vostro agio: lo ha fatto anche lo scrittore e sceneggiatore Ernest Cline, il che dimostra come il tempo dedicato al gaming possa tornare utile da adulti. Cline non solo è autore del bestsellerOne, ma anche uno degli sceneggiatori dell’omonimo film che Steven Spielberg ha portato sullo schermo nel 2018. Una pellicola visivamente spettacolare, aperta da una grandiosa sequenza iniziale, che affronta anche temi importanti, come la sovrappopolazione e l’inquinamento, che nel film costringono gli abitanti di alcune baraccapoli metropolitane a rifugiarsi nel mondo virtuale di Oasis per distrarsi e dimenticare. In questo video, Cline ripercorre i grandi classici del gaming che lo hanno formato e che lui ha menzionato nel libro e anche nel film, in varie forme. Una lista che include grandi classici, come Dungeons ...

simonamelani : Comunque non vedo tutta questa indignazione e preoccupazione per il livello di cultura degli italiani quando a sban… - MilanoCitExpo : Tutta la cultura videoludica che trovi in Ready Player One #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - somuchupset : A volte vorrei fare il lavaggio del cervello a tutta la popolazione mondiale (ovviamente si parla di un lavaggio de… -