Top e flop | Zapata devastante | Handanovic uomo partita

Top & Flop - Napoli – Cagliari il migliore ed il peggiore in campo : Clamoroso al San Paolo. Il Cagliari dopo dodici anni vince a Napoli. Gli ospiti subiscono per un’ora il forcing dei partenopei, ma riescono a vincere di misura grazie un contropiede a 3 minuti dalla fine. PRIMO TEMPO La prima occasione capita sui piedi di Lozano ben servito da Mertens, ma l’attaccante messicano si fa murare il tiro da Pisacane in spaccata.É solo un lampo in un primo tempo grigio dei padroni di casa che nonostante il ...

Top e flop : Llorente l’uomo del match. Una doppietta e un rigore procurato : Top e flop della 4a giornata del campionato di Serie A Top Dzeko (Roma) 90 minuti di sofferenza, dove è prezioso anche in fase difensiva, realizza al minuto 93 il goal partita. Un goal importante per la classifica ed il morale della squadra giallorossa. Llorente (Napoli) l’uomo del match. Una doppietta, un rigore procurato in una settimana in cui è stato decisivo anche e soprattutto in Champions. Berardi (Sassuolo) il suo assist di ...

Top & FLOP - Napoli – Sampdoria il migliore ed il peggiore in campo : Allo Stadio “San Paolo” i padroni di casa cercano i primi 3 punti in casa dopo la sfortunata sconfitta dell’Allianz Stadium ospitando una Sampdoria in difficoltà alla ricerca dei primi punti stagionali. Ancelotti cambia quattro uomini rispetto al 3-4 contro la Juventus: in difesa Mario Rui e Maksimovic sostituiscono Ghoulam e Manolas, a centrocampo Elmas dà il cambio ad Allan e in attacco Lozano parte dal primo minuto con ...

L'oroscopo di domani venerdì 13 settembre - primi sei segni : Toro 'Top' - Leone 'flop' : L'oroscopo di domani venerdì 13 settembre 2019 è pronto per essere consultato da voi lettori. In evidenza quest'oggi l'attesa classifica con le stelline quotidiane e di contorno, come da prassi, le previsioni riservate ai settori della vita inerenti l'amore e il lavoro. In questo contesto le analisi astrologiche saranno messe in relazione ai primi sei simboli zodiacali. Ansiosi di conoscere quali saranno i segni migliori e peggiori nel periodo ...

Top & FLOP - Juventus – Napoli il migliore ed il peggiore in campo : Allo Juventus Stadium si affrontano le due squadre più accreditate allo scudetto, la Juventus si fa rimontare 3 gol dagli azzurri, nel finale Koulibaly fa esultare i bianconeri con l’autogol per il definitivo 4-3. PRIMO TEMPO La Juventus parte subito fortissima con un pressing alto, al 4′ Cristiano Ronaldo prova a sorprendere Meret da fuori con un sinistro di prima intenzione, ma il portiere del Napoli è attento a sventare la ...

Top e Flop della 1^ giornata di Serie A : bene Inter e Lazio - delude il Milan : E’ iniziato il campionato di calcio 2019/2020 e, con i primi risultati, come sempre arrivano elogi, critiche, sorprese e delusioni. Andiamo ad analizzare le gare d’apertura per capire quali sono state le squadre e i protagonisti migliori e peggiori della 1^ giornata di Serie A. I Flop La squadra più deludente di questo inizio di campionato è sicuramente il Milan. I rossoneri sono ancora indietro e non hanno minimamente assimilato le direttive di ...

Top & FLOP - Fiorentina – Napoli il migliore ed il peggiore in campo : Bentornata Serie A, all’Artemio Franchi si sfidano Fiorentina e Napoli per la prima giornata di campionato. Le due squadre si affrontano a viso aperto con nessun calcolo. La spunta il Napoli di Ancelotti con uno spettacolare 3-4. PRIMO TEMPO Per l’esordio della Fiorentina americana, Montella sceglie in attacco Sottil, Vlahovic e Chiesa. Ancelotti si affida a Mertens come riferimento offensivo, dei volti nuovi dal primo minuto Di ...

Oroscopo del giorno venerdì 23 agosto - 2ª sestina : Sagittario Top in amore - Acquario flop : L'Oroscopo del giorno 23 agosto 2019 è pronto a valutare la qualità degli astri in vista del prossimo fine settimana. Vogliosi di scoprire come saranno le stelle del prossimo venerdì? Molte le novità da parte dell'Astrologia applicata ai settori relativi all'amore e al lavoro, messi in relazione con i primi sei segni della sfera zodiacale. Come anticipato dal titolo, i diretti interessati alle predizioni sono esclusivamente Ariete, Toro, ...