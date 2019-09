Temptation Island 2019 | Jessica e Andrea | il confronto a Uomini e Donne

Temptation Island Pippo Franco parla del figlio Gabriele : Pippo Franco è il papà di Gabriele che in questo periodo è in tv con il reality “Temptation Island VIP 2019 “ dove è entrato con la sua fidanzata Silvia Triado con la quale fa coppia da un anno e mettere alla prova il proprio amore non è certo un gioco da ragazzi, soprattutto in televisione non è facile. L’attore parlando del figlio al settimanale “Spy” racconta: ”Non per vanità, e neanche per apparire. Credo che abbia voluto cogliere ...

Temptation Island Vip 2 spoiler 30 settembre : Silvia si lascia coccolare dal suo tentatore : La seconda edizione di Temptation Island Vip 2 sta regalando molte emozioni al pubblico di Canale 5. Lunedì 30 settembre in prime time su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del reality show. Il quarto appuntamento si preannuncia già da ora ricco di colpi di scena. Silvia fidanzata di Gabriele Pippo vivrà dei momenti di complicità con il suo tentatore. Il contatto fisico che avranno Silvia e Valerio non passerà inosservato agli occhi delle ...

Temptation Island Vip - Pippo Franco e la clamorosa rivelazione sulla fidanzata del figlio : Tra i vari partecipanti di Temptation Island Vip c'è il figlio del celebre cabarettista Pippo Franco, Gabriele, il quale ha deciso di partecipare con la fidanzata Silvia Tirado. In questi giorni papà Pippo, in un'intervista alla rivista Spy, ha tuttavia dichiarato di non aver un gran rapporto con la

Temptation Island Vip - Pippo Franco sul figlio : “Con Silvia mai parlato” : Temptation Island Vip, Pippo Franco rompe il silenzio sul figlio e Silvia: “Con lei, mai parlato” Pippo Franco si è confessato alla rivista Spy, parlando ampiamente della partecipazione di suo figlio a Temptation Island Vip. Il celebre cabarettista ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Silvia Tirado, la fidanzata di Gabriele. Ed è emerso che tra […] L'articolo Temptation Island Vip, Pippo Franco sul figlio: “Con ...

“A letto insieme”. Temptation Island Vip - si mette male per la coppia : Colpi di scena a non finire nella prossima puntata di Temptation Island Vip. Intanto lunedì 30 settembre, sempre in prima serata e sempre su Canale 5, ci sarà un nuovo ingresso. La coppia che sbarcherà nel villaggio in Sardegna per mettere alla prova il rapporto è quella composta da Alex Belli e la fidanzata Delia Duran. Si tratta del secondo ingresso ‘in corso’ di questa seconda edizione del docu reality quest’anno condotto da Alessia ...

Temptation Island VIP 2019 - parla Pippo Franco : "Mio figlio Gabriele ha colto l'opportunità - è estremamente fedele" : Lo si aspettava, da un momento all'altro avrebbe preso parola per commentare le gesta di suo figlio e così è stato. Pippo Franco, padre di Gabriele il giovane di Temptation Island VIP 2019 entrato in corsa una settimana dopo la partenza del reality show con la sua fidanzata Silvia Triado con la quale fa coppia da un anno.Mettere alla prova il proprio amore non è certo un gioco da ragazzi, soprattutto in televisione, lo sa bene anche l'attore ...

Temptation Island - Nathaly Caldonazzo contro Ippoliti : 'Non voglio incontrarlo per strada' : Il falò di confronto tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti resterà negli annali di Temptation Island come uno dei più accesi di sempre. Lei è stata molto dura con il fidanzato (ormai ex), accusandolo di avere frequentato una ragazza ben più giovane. Mentre i toni di lui sono stati particolarmente aggressivi, tanto da indurre Alessia Marcuzzi a rimproverarlo davanti alle telecamere. Ma come stanno andando le cose per entrambi al termine delle ...

Temptation Island Vip - Accuse e Inaspettate Confessioni tra Nathaly e Andrea! : La partecipazione della coppia formata da Nathaly e Andrea a Temptation Island è finita con la definitiva separazione tra i due, entrambi però non smettono di rilasciare dichiarazioni in cui si accusano a vicenda. Ecco cosa hanno dichiarato entrambi sulla fine della loro storia tra Accuse e sorprendenti rivelazioni. L’ avventura di Nathaly Caldonazzo e del fidanzato Andrea Ippoliti a Temptation Island Vip è finita con un’acceso falò ...

Temptation Island : dopo Vittorio Katia Fanelli volta pagina con Giovanni Arrigoni : dopo Temptation Island, Katia Fanelli e Vittorio Collina a Uomini e Donne. dopo la rottura avvenuta al falò di confronto e l’avvicinamento di lui alla single Vanessa con cui pare la frequentazione continui, i due ex sono stati ospiti di Maria De Filippi. Non è stato un incontro “facile”. Katia e Vittorio hanno discusso ed è intervenuta anche la tentatrice nella speranza di difendere lui dalle accuse che Katia gli lanciava.\\Agli occhi del ...

Nathalie Caldonazzo dopo Temptation Island Vip : “Per me Andrea Ippoliti è morto” : dopo il falò di confronto a Temptation Island Vip, ad oggi il più chiacchierato di questa seconda edizione, Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti hanno deciso di mettere fine alla loro relazione durata 3 anni e sono quindi usciti divisi dal reality di Canale 5 separatamente. La showgirl e l’imprenditore romano non si sono mai più rivisti né sentiti dopo la rottura e non hanno alcuna intenzione di ricominciare una love story che già scricchiolava ...

Katia Fanelli di Temptation Island : è passione col tentatore Giovanni : Katia Fanelli di Temptation Island dimentica Vittorio: scatta la passione con il tentatore Giovanni Arrigoni. I due si avvicinarono già durante il reality Katia Fanelli e Giovanni Arrigoni, scoppia la passione. Pare che la ‘Fotonica’ e il tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island si stiano frequentando. I due si erano già avvicinati pericolosamente nel reality. […] L'articolo Katia Fanelli di Temptation Island: ...

Temptation Island Vip anticipazioni : “A letto insieme” - Gabriele nei guai : Temptation Island Vip anticipazioni, Silvia e Valerio “a letto insieme”. Gabriele nei guai Temptation Island Vip ha già mietuto una vittima e non è detto che a breve non sia il turno di qualche altra coppia. Nella scorsa puntata Nathalie Caldonazzo ha piantato su due piedi Andrea. Ora, a rischiare fortemente sono Gabriele Franco e […] L'articolo Temptation Island Vip anticipazioni: “A letto insieme”, Gabriele nei ...

Giulia Salemi racconta la sua svolta : "Le pene d'amore hanno influito. Temptation Island Vip? Mai" : Concorrente molto chiacchierata della terza edizione del Grande Fratello Vip soprattutto per la sua liaison con Francesco Monte, adesso Giulia Salemi dice di essere una donna molto più matura. Come? Lo ha spiegato lei stessa a Spy: "Sono cambiata di testa, sono più donna, ho imparato a valorizzarmi e, grazie ai social, sto realizzando tanti sogni anche se resto la ragazza di Piacenza sbarcata a Milano senza soldi, senza il fisico da modella, ...

Temptation Island Miriana Trevisan dice non conosco Serena Enardu : In un’intervista rilasciata al settimanale”Novella” Miriana Trevisan torna a parlare del suo ex marito Pago, che ha partecipato nel reality “Temptation Island” con la sua fidanzata Serena Enardu,e dichiara: “Non sono riuscita a vedere il programma perché a quell’ora sono molto impegnata”. “Devo però dire che alcuni dichiarazioni di Pago che ho sentito mi sono piaciute molto. Lui è innanzitutto un uomo straordinario, prima di ...