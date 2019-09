Roma | tenta di stuprare una donna in chiesa | arrestato un 34enne

Roma - bambina di 10 anni tenta di suicidarsi buttandosi dal balcone del terzo piano : salvata da due poliziotte libere dal servizio : Ha cercato di lanciarsi dal terzo piano di un palazzo a soli dieci anni, ma l’intervento, provvidenziale, di due poliziotte libere dal servizio le ha salvato la vita. È successo a Roma, nel quartiere Tuscolano, la mattina del 25 settembre attorno alle 8. Protagonista una bambina, appunto, che aveva deciso di suicidarsi. Le due agenti, Maria Vittoria Ferraioli, di 53 anni in servizio alle Volanti del commissariato di San Giovanni e il ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma 64-52 - Serie A basket in DIRETTA : tentano la reazione i capitolini a 10' dal termine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64-52 L’ultimo quarto inizia con un’invasione di campo di Roma. 22:00 reazione d’orgoglio di Roma, che dopo esser stata sotto anche di 22, ha concluso il terzo quarto a -12. 64-52 Ancora un canestro da tre per Buford al diciassettesimo punto personale, mamma mia! 64-49 Percentuali ottime da tre per entrambe le squadre, ci aggiriamo intorno al 40%. 64-49 Baldi Rossi risponde ...

Atalanta - Gasperini : “Grande partita. Le voci sulla Roma in estate? Ci sono sempre le tentazioni…” : Sconfitta pesante all’esordio assoluto in Champions, pari al fotofinish in rimonta contro la Fiorentina, ma l’Atalanta c’è. Gli orobici sbancano Roma con le reti di Zapata e De Roon e si rilanciano. A fine gara, ai microfoni di Sky Sport, le parole del tecnico bergamasco Gian Piero Gasperini. “Le voci sulla Roma in estate? Ci sono sempre le tentazioni. Ma l’amore per l’Atalanta mi ha permesso di ...

PiRomane tenta di dar fuoco a Parco Nazionale Circeo : fermato - aggredisce Carabiniere : Roma – Ha tentare di appiccare il fuoco nel Parco Nazionale del Circeo, ma, per fortuna, è stato fermato e ammanettato. E’ successo stamane a Sabaudia, dove un Piromane ha provato a dare alle fiamme volontariamente il bosco del Parco Nazionale. Una volta raggiunto e bloccato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina e della Stazione “Parco” di Sabaudia, il Piromane ha dato in escandescenze ed ha assalito il Comandante dei ...

Tentata rapina ai danni dell’organizzatore Rally Roma all’Eur : Roma – Brutta avventura per Max Rendina, pilota e organizzatore del Rally di Roma, che lunedì mattina all’Eur è stato vittima di un tentativo di rapina. Due individui gli si sono affiancati al semaforo, iniziando a minacciarlo con dei martelli e trattenendolo per il braccio per ottenere in cambio il suo Rolex, ma Rendina ha prontamente reagito aprendo lo sportello della sua auto per colpire e sbilanciare il motorino su cui erano i ...

Roma : migranti appiccano fuoco nel Cpr di Ponte Galeria per tentare rivolta : Roma – Fiamme all’interno del Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria, alle porte di Roma. A fuoco un cumulo di materassi che un gruppo di cittadini nigeriani ha incendiato in protesta contro i rimpatri imminenti. Sul posto sono intervenuti la Polizia e i Carabinieri in servizio di sorveglianza al Cpr, che hanno sedato la protesta. Le fiamme sono state subito spente dai Vigili del fuoco e al momento non risultano esserci feriti o ...

Roma - Fonseca non si accontenta : “il primo tempo non mi è piaciuto” : “La partita contro la Lazio e’ stata molto importante per crescere. Ci ha permesso di capire gli errori, abbiamo parlato con i giocatori e abbiamo corretto quel che andava cambiato“. Sono le dichiarazioni di Paulo Fonseca al termine del successo della Roma per 4-0 sul Basaksehir, ottimo debutto in Europa League. “Non mi e’ piaciuta la prima frazione di gioco perche’ abbiamo sbagliato spesso il pressing ...

Temptation Island Vip – Chi è Federica Spano? L’ex corteggiatrice Romana nella nuova avventura da tentatrice [GALLERY] : Federica Spano nella nuova veste di tentatrice: ecco chi è la bella romana, vecchia conoscenza di Uomini e Donne Non è stata ancora svelata la data d’inizio, ma manca poco per la prima puntata di Temptation Islan Vip: sei coppie famose metteranno alla prova il loro amore, vivendo 21 giorni separatamente, a stretto contatto 24 ore su 24 con bellissimi tentatori e tentatrici. Tra coloro che cercheranno dai fare cadere in tentazione i ...

Francesco Zampaglione - il fratello del leader dei TiRomancino resta in carcere : ha tentato di rapinare una banca : resta in carcere, al Regina Coeli di Roma, Francesco Zampaglione, fratello del leader dei Tiromancino Federico, arrestato giovedì pomeriggio dopo aver rapinato una banca a Roma a volto coperto e con una pistola a piombini. Oggi il gip Clementina Forleo, al termine dell’udienza nel carcere di Regina Coeli, ha convalidato il fermo e ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo gli inquirenti, quello di Zampaglione potrebbe ...

Tenta rapina in banca e sferra morso a cassiere : arrestato fratello leader TiRomancino : Roma – Tentativo di rapina, ieri pomeriggio intorno alle 15.30, presso la filiale di una banca sita in Circonvallazione Ostiense 137. Il rapinatore e’ risultato essere Francesco Zampaglione, nato nel 1970, fratello del piu’ noto Federico, leader del gruppo Tiromancino. L’uomo e’ entrato in banca a volto scoperto e con una Beretta 92, che si e’ poi scoperto essere una pistola giocattolo a gas a cui era stato ...

