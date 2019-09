«Questo governo è un suicidio E Salvini andava sconfitto sul campo»

Taglio parlamentari il 7 ottobre. Di Maio “Questo governo taglia le poltrone” : Taglio parlamentari il 7 ottobre. Di Maio “questo governo taglia le poltrone” È un Di Maio raggiante, quello che si presenta in diretta Facebook da New York. È stata finalmente calendarizzata la proposta del Taglio dei parlamentari, a cui manca solo un ultimo passaggio. Ora, c’è una data: il 7 ottobre comincia la discussione. Il giorno dopo, si vota. Si specifica che manca ancora un accordo globale, anche se si tratta di piccolezze. Il ...

Infortuni : Puglisi - ‘sicurezza luoghi lavoro è priorità di Questo Governo’ : Roma, 23 sett. (AdnKronos) – ‘La sicurezza dei luoghi di lavoro è priorità di questo Governo”, così il sottosegretario al lavoro, Francesca Puglisi, commenta l’apertura del tavolo di confronto su ‘salute e sicurezza nei luoghi di lavoro’ oggi al ministero. “Oltre 600 morti sul lavoro dall’inizio dell’anno, quasi tre al giorno rappresentano un tributo di vite sul quale riflettere e ...

Meloni : “Faremo opposizione a Questo governo di abusivi” : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Noi faremo opposizione a un governo di abusivi”. Lo ha detto Giorgia Meloni ad Atreju 2019. “Questa festa resiste da oltre 20 anni nella storia della destra ed è un momento importante: almeno, ogni anno, a settembre, noi sappiamo chi siamo”, sottolinea la leader di Fdi. “Se mi aspettavo la scissione di Renzi? da Renzi mi aspetto tutti i tradimenti possibili…”. ...

Sgarbi : 'Questo è governo Grillo-Renzi - Zingaretti non può essere completamente c...' : Erano in pochi ad immaginare qualche anno fa che Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle potessero formare una maggioranza destinata a sostenere lo stesso governo. Proprio l'attuale situazione politica è finita sotto la lente d'ingrandimento di Vittorio Sgarbi. Da ospite di Otto e mezzo, il deputato e critico d'arte ha inteso manifestare quella che è la sua idea su quali siano le strategie politiche che si celano dietro i fatti che si sono ...

“Con Questo governo si può dialogare” - dice Landini : “Per noi quota 100 non ha mai significato una revisione della legge Fornero”, dice Maurizio Landini, segretario della Cgil, parlando presumibilmente anche a nome degli altri sindacati confederali che hanno appena incontrato il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Il tema delle pensioni, di quelle

Giuseppe Conte - la bomba di Paragone : "Concessione a Bruxelles - vergogna di Questo governo" : "Alcune partite me le voglio ancora giocare". Gianluigi Paragone nel Movimento 5 Stelle ormai è un separato in casa, ma in Senato "continuerò a fare il rompiscatole finché mi sarà possibile e a dire le cose con coerenza, dentro le istituzioni, nel gruppo Cinque Stelle o al Misto", assicura al Corrie

La profezia di Matteo Salvini : "Renzi sarà il primo oppositore a Questo governo Conte-Monti" : "Matteo Renzi presto sarà nemico di questo Governo". Matteo Salvini all'incontro con sindaci e amministratori regionali all'Hotel Da Vinci di Milano, ha voluto fare una scommessa: "Il 19 ottobre ci sarà una marea di gente, qualcuno farà una Leopolda di palazzo e scommetto che il primo oppositore al

Governo : Boschi - ‘lavoriamo per portare nostro contributo a Questo esecutivo’ : Milano, 13 set. (AdnKronos) – “Sicuramente lavoriamo per portare il nostro contributo a questo Governo e perché il Governo possa far bene nell’interesse del Paese”. Lo ha sottolineato il deputato del Pd, Maria Elena Boschi durante l’evento “Il tempo delle donne” alla Triennale di Milano. L'articolo Governo: Boschi, ‘lavoriamo per portare nostro contributo a questo esecutivo’ sembra ...

Di Battista è scettico per il nuovo governo : 'Pd partito garante di Questo sistema' : Alessandro Di Battista non sembra molto entusiasta del governo giallorosso, e preferisce piuttosto mantenere prudenza: intervistato nel corso della trasmissione Dritto e Rovescio, l'ex deputato del MoVimento Cinque Stelle ha parlato della nuova alleanza tra i Cinque Stelle e il partito Democratico e non nasconde tutto il suo scetticismo per il Conte Bis, pur augurandosi il meglio. Le parole di Di Battista Intervenuto a Dritto e Rovescio, ...

Governo Conte 2 - l’obiettivo è contrastare la Lega. Ma sui conti Questo non basta : Il discorso programmatico di Giuseppe Conte per il suo secondo Governo conferma la natura dell’esecutivo Pd-M5S: l’alleanza è nata contro la Lega e contro Matteo Salvini. Quindi il dato più concreto al momento è che questo sarà un Governo non-leghista e forse un po’ anti-leghista. Dico “un po’” perché i Cinque Stelle sembrano disposti a correggere i decreti Sicurezza salviniani, ma non a rimettere in discussione misure altrettanto dannose e ben ...

Di Maio : "Salvini mi disse 'Questo governo deve cadere'" : Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato uno degli ospiti della prima puntata di DiMartedì su La7 e, incalzato dalle domande del giornalista e conduttore Giovanni Floris, ha fornito qualche retroscena sull'apertura della crisi di governo da parte di Matteo Salvini, che ora sta facendo di tutto per ribaltare la narrativa e attribuire a M5S e Giuseppe Conte la fine dell'esecutivo gialloverde.Il 7 agosto ho ricevuto un sms da Matteo ...

Governo : Quagliariello - ‘trasformista per Questo chiamato Giuseppi’ : Roma, 10 set. (AdnKronos) – ‘Quattordici mesi fa Conte si era presentato come il premier del cambiamento, e in effetti è stato di parola: la disinvoltura con cui ha cambiato maggioranza ritenendo di poter rimanere indifferentemente al suo posto con i verdi o con i rossi resterà negli annali della Repubblica”. Lo ha affermato il senatore Gaetano Quagliariello, leader di ‘Idea’ e membro del comitato promotore ...