Fagioli | ' Sono felice | orgoglioso e onorato di aver rinnovato contratto con la Juventus'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) La dirigenza bianconera in questo calciomercato estivo è stata spesso criticata, non tanto per gli acquisti, ma per la difficoltà di cedere alcuni esuberi che in qualche modorimasti in rosa anche se nonconsiderati molto da Sarri. Su tutti spiccano i nomi di Mandzukic ed Emre Can, esclusi anche dalla lista Champions League. Gli investimenti effettuati dalla società hanno riguardato soprattutto i giovani, non solo per la prima squadra (De Ligt, Demiral e Pellegrini) ma anche per launder 23 e la Prima. In particolar modo la squadra allenata da Pecchia vanta nella propria rosa giocatori che potrebbero essere protagonisti anche in Serie B, come ad esempio Rafia (arrivato dal Lione) e Mota Carvalho (acquistato dalla Virtus Entella). In prima invece la dirigenza ha deciso anche per la continuità, cercando di confermare quei giocatori che potenzialmente potrebbero ...

CarpLuigi : Per il verde e per l'ambiente. Per un po' di ossigeno in più. Piantare alberi. Con le dovute distanze e sicurezze l… - Gianluc54410558 : @mamabuange @pierpier17 Io ho mangiato zuppa lombarda e fagioli all’uccelletto con salsiccia. Sono ancora in paradi… - macro_cultura : Un contorno già pronto tipico della tradizione italiana. I fagioli all'uccelletto, a base di fagioli e pomodoro, so… -