Cacciari su Greta Thunberg | Vai a scuola | impari più cose

(Di venerdì 27 settembre 2019) Rosa Scognamiglio Nel giorno in cui 180mila studenti italiani si sono adunati nelle piazze per manifestare sul clima, Massimoattacca: "Non è dicendo 'mi avete rubato i sogni' che si risolvono i problemi" "Se continuiamo ad affrontare i problemi alla, siamo fritti. Siamo all'ideologia della incompetenza". Così, il filosofo Massimo, bandiera della sinistra radical chic, ha tirato una stoccata alla paladina del clima,, e a tutti i suoi sostenitori nel giorno del Fridays for Forture. Parole inattese, impronosticabili e decisamente al limite con l'ideologia degli intellettuali della socialdemocrazia e del progressismo. Di certo, non ce le si aspetta da un uomo dichiaratamente di sponda mancina. Ma tant'è. "Questi argomenti non si affrontano in termini ideologico/sentimental/patetico ma in termini scientifici. - dichiara ...

