Venezia | in centro storico stop a moda low cost e souvenir Made in China “Valorizziamo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Nientelowin’ per le zone più turistiche di. Chi vorrà ora aprire un negozio in piazza San Marco e il ponte di Rialto dovrà rispettare i vincoli di una delibera, che varrà tre anni e che ora attende il via libera anche della Regione. È stata approvata dall’amministrazione comunale al fine di “valorizzare il patrimonio culturale e non far perdere alla città antica la sua autentica identità” e allo stesso tempo, sottolinea l’amministrazione municipale, “contribuire a una generale lotta al degrado contro i fattori suscettibili di recare lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano, la tutela dell’immagine e dell’identità-architettonica della città”. La delibera, che si aggiunge ai provvedimenti approvati nei mesi scorsi ...

