romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 26-09-2019 ore 19:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: 3 km di coda per incidente al km 272 tra il bivio A1-Var La Quercia e #Calenzano-… -
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Traffico Roma del 25-09-2019 ore 08:00 Roma Daily News
Traffico Roma del 26-09-2019 ore 18 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. RICORDIAMO LAVORI SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA GAIOLE IN CHIANTI DOVE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA NELLE DUE DIREZIONI, NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico. SU VIA DEL FORO ITALICO, ...
Traffico Roma del 26-09-2019 ore 18 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA , ALTRE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN USCITA DALLA CITTA’ SI STA IN FILA SU VIA C.COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI PER Traffico DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN ...
Traffico Roma del 26-09-2019 ore 17 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU’ AVANTI PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. ALTRE FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. INCOLONNAMENTI IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA C.COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA. RICORDIAMO LAVORI SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 26-09-2019 ore 17 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA.STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SU VIA FLAMINIA CODE NEI PRESSI DI PRIMA PORTA NELLE DUE DIREZIONI, SI TRATTA DI LAVORI. RICORDIAMO ANCHE I LAVORI SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA GAIOLE IN CHIANTI DOVE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA NELLE DUE DIREZIONI, NON ...
Traffico Roma del 26-09-2019 ore 16 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA C.COLOMBO E VIA APPIA. SU VIA FLAMINIA CODE NEI PRESSI DI PRIMA PORTA NELLE DUE DIREZIONI, SI TRATTA DI LAVORI. RICORDIAMO ANCHE I LAVORI SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA GAIOLE IN CHIANTI DOVE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA NELLE DUE DIREZIONI, NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico. SU VIA DEL FORO ITALICO, ...
Traffico Roma del 26-09-2019 ore 15 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA C.COLOMBO E VIA APPIA. SU VIA FLAMINIA CODE NEI PRESSI DI PRIMA PORTA NELLE DUE DIREZIONI, SI TRATTA DI LAVORI. RICORDIAMO ANCHE I LAVORI SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA GAIOLE IN CHIANTI DOVE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA NELLE DUE DIREZIONI, NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico. SU VIA DEL FORO ITALICO, ...
Traffico Roma del 26-09-2019 ore 14 : 30 : PROBLEMI PER INCIDENTE SU VIA DEL MARE CI SONO CODE DA VIA DI MALAFEDE A VITINIA NELLE DUE DIREZIONI. PER UN ALTRO INCIDENTE TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA ARDEATINA NEI PRESSI DEL RACCORDO ANULARE, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL Traffico. E SEMPRE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ PER LA CIRCOLAZIONE SU VIA MARIO FANI ALL’ALTEZZA DI VIA STRESA. Traffico INTENSO SU VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI E CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’ DAL ...
Traffico Roma del 26-09-2019 ore 13 : 30 : PROBLEMI PER INCIDENTE SU VIA DEL MARE CI SONO CODE DA VIA DI MALAFEDE A VITINIA NELLE DUE DIREZIONI. PER UN ALTRO INCIDENTE TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA ARDEATINA NEI PRESSI DEL RACCORDO ANULARE, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL Traffico. E SEMPRE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ PER LA CIRCOLAZIONE SU VIA MARIO FANI ALL’ALTEZZA DI VIA STRESA. Traffico INTENSO SU VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI E CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’ DAL ...
Traffico Roma del 26-09-2019 ore 12 : 30 : code per incidente sulla via flaminia dal gra a via dei due ponti verso il centro. ANCHE SUL GRA, IN CARRGGIATA ESTERNA CI SONO INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE DA CASTEL GIUBILEO ALLO SVINCOLO DELLA VIA CASSIA, DIREZIONE AURELIA. IN CENTRO LUNGHE CODE SU VIALE DEL MURO TORTO DA PIAZZALE BRASILE A PIAZZALE FLAMINIO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE; DA SEGNALARE LA chiusura temporanea, PER accertamenti tecnici, DI Viale San Paolo del Brasile, ...
Traffico Roma del 26-09-2019 ore 11 : 30 : code per incidente sulla via flaminia dal gra a via dei due ponti verso il centro. ANCHE SUL GRA, IN CARRGGIATA ESTERNA CI SONO INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE DA CASTEL GIUBILEO ALLO SVINCOLO DELLA VIA CASSIA, DIREZIONE AURELIA. IN CENTRO LUNGHE CODE SU VIALE DEL MURO TORTO DA PIAZZALE BRASILE A PIAZZALE FLAMINIO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE; DA SEGNALARE LA chiusura temporanea, PER accertamenti tecnici, DI Viale San Paolo del Brasile, ...
Traffico Roma del 26-09-2019 ore 10 : 30 : molto trafficate tutte le principali ARTERIE STRADALI in entrata in città. LUNGHE CODE sul TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA SIA VERSO LA TANG.EST CHE VERSO IL GRA. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI DALLA via nomentana A VIA DEI cAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, E tra LA VIA TIBURTINA E largo passamonti VERSO SAN GIOVANNI. diversi gli incidenti segnalati in città: rallentamenti per incidente su piazzale ...
Traffico Roma del 26-09-2019 ore 10 : 00 : molto trafficate tutte le principali ARTERIE STRADALI in entrata in città. LUNGHE CODE sul TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA SIA VERSO LA TANG.EST CHE VERSO IL GRA. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI DALLA via nomentana A VIA DEI cAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, E tra LA VIA TIBURTINA E largo passamonti VERSO SAN GIOVANNI. diversi gli incidenti segnalati in città: rallentamenti per incidente su piazzale ...
Traffico Roma del 26-09-2019 ore 09 : 30 : sono ancora molto trafficate tutte le principali vie consolari in entrata in città. sul TRATTO URBANO DELLA A24 code LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, ormai risolto, AVVENUTO TRA PORTONACCIO E LA TANG.EST. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI DALLA via nomentana A VIA DEI colli della farnesina VERSO LO STADIO OLIMPICO, E tra largo passamonti e viale castrense VERSO SAN ...
Traffico Roma del 26-09-2019 ore 09 : 00 : A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO TRA PORTONACCIO E LA TANG.EST. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, E DALLA ...
Traffico Roma del 26-09-2019 ore 08 : 30 : A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO TRA PORTONACCIO E LA TANG.EST. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, E DALLA ...