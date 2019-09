“Ti scappa una tetta!” Chiara Ferragni | il vestito è esagerato | impossibile non notarlo

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2019)ancora al centro del ciclone. Gli hater hanno deciso di non far passare niente alla fashion blogger. Esagerando, come al solito. Succede durante una sfilata di moda.non poteva certo mancare alla sfilata della Maison Dior alla Parigi Fashion Week. Accompagnata dalla sorella Valentina, l’influencer ha fatto il tifo dalla prima fila per l’amica Maria Grazia Chiuri, fashion director del brand. La scelta dell’abito è ricaduta su unche ricorda un’armatura, ma con dettagli decisamente hot. Nonostante i seni parzialmente a vista, ormai sempre più frequenti nell’immagine di, i suoi follower su Instagram sono riusciti a notare un altro dettaglio fuori posto.Per la sfilata Dior dedicata alla sostenibilità, con ben 164 alberi portati in passerella,ha indossato ovviamente un capo della maison decorato con ...

VoloFarfalla : È proprio vero che il pesce lo prendi dalla testa e ti scappa dalla coda.Togliere le lische al pesce con la pinzett… - John_Doe1980 : @eziomauro @repubblica “Marò” se ti scappa la cacca.... - me_sale_lansia : @scappa_via Nella live che ha fatto ieri sera, Bea ha detto che Besse sta ancora cercando un modo per fare la s4! N… -