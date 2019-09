Sanità | al San Carlo di Nancy arriva il robot ‘da Vinci Xi’

Clima : Flormart - in Italia 6 mld di spese sanitarie in meno se si investe sul verde (2) : (AdnKronos) - Uno dei principali benefici delle piante è la purificazione dell’aria dal particolato e dai metalli pesanti. Il particolato fine, il PM2,5, è un vero killer globale: si calcola che dal 2010 al 2050 raddoppieranno nel mondo i morti causati da queste particelle inquinanti. Ma una barrier

Clima : Flormart - in Italia 6 mld di spese sanitarie in meno se si investe sul verde : Padova, 26 set. (AdnKronos) - "Aumentare le aree verdi? Non serve solo a salvare il pianeta, ma anche per preservare risorse pubbliche da reinvestire poi nel benessere dei cittadini. Più alberi ed aree green farebbero risparmiare allo Stato 6 miliardi di euro l’anno". A dirlo è Francesco Ferrini, do

Sanità - il ministro Speranza chiede 3 - 5 miliardi e l’addio al superticket : Le richieste nella nuova bozza del Patto per la Salute che il ministero ha inviato alle Regioni. Nel mirino anche l’emergenza della carenza dei medici.

Sanità : un caso di dengue a Genova - contagio in Sri Lanka : Segnalato a Genova un caso di dengue, malattia infettiva trasmessa da una particolare zanzara. Il caso è stato ‘importato’, il contagio è avvenuto in Sri Lanka. La segnalazione della Asl3 e’ di ieri. Il virus, presente in paesi tropicali e subtropicali non viene trasmesso da persona a persona. A titolo precauzionale il Comune di Genova, per tutelare la salutepubblica, come disposto dal piano sanitario nazionale, e ridurre il ...

Sanità - Senato approva disegno di legge per la sicurezza delle professioni sanitarie : “Episodi di violenza inaccettabili. È la strada giusta” : Il disegno di legge sulla sicurezza degli esercenti delle professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni incassa il primo via libera. Il Senato ha infatti approvato all’unanimità il provvedimento, con 237 voti favorevoli. L’esame del provvedimento passa ora alla Camera. La norma, voluta dall’ex ministro della Salute Giulia Grillo, insieme all’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al ministro della Giustizia ...

Sanità - ok del Senato al disegno di legge contro le aggressioni in ospedale : pene più severe : Previsto anche un "Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie". Il ministro Speranza: "Gli episodi di violenza sono inaccettabili"

Sanità : Palermo pioniera nelle terapie a ultrasuoni focalizzati (2) : (AdnKronos) - Dopo quattro anni, la terapia con ultrasuoni focalizzati a Palermo è ormai una procedura consolidata, praticata al Policlinico, nel Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Neuroscienze Interventistiche diretto da Massimo Midiri. Proprio lì, nel 2015 è stata installata la prima appar

Concorso assistente sociale - sanitario e contabile : scadenza settembre - ottobre : Abbiamo selezionato tre nuovi concorsi pubblici per il ruolo di assistente sociale, assistente sanitario e contabile. I bandi, con scadenza fino al 21 ottobre prossimo sono stati emanati: dal Comune di Cabras (assistente sociale), dall'Azienda Sanitaria Locale CN2 (assistente sanitario) e dal Comune di Udine (istruttore amministrativo contabile). Bando di selezione per un assistente sociale Il Comune di Cabras, in provincia di Oristano ha ...

Sanità - assolto Angelucci e altre 13 persone : il fatto non sussiste : Antonio Angelucci, il deputato di Forza Italia che era stato coinvolto nel processo per truffa al sistema sanitario del Lazio, è stato assolto. Un'assoluzione che ha riguardato anche il figlio Giampaolo e altre 13 persone, imputate insieme al politico nello stesso processo. Formula piena: "Il fatto non sussiste" L’assoluzione è arrivata con formula piena: "Il fatto non sussiste". Questa la sentenza che scagiona Antonio ...

Sanità : risonanza guasta in ospedale Palermo - M5S 'Inammissibile - governo intervenga' : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "In questo momento non c’è nemmeno una risonanza magnetica funzionante all’ospedale Civico di Palermo. L’intero sistema delle prestazioni ambulatoriali e assistenziali è praticamente in ginocchio". Così i deputati del M5S e componenti della Commissione Salute all’Ars F

Righini : stop aggressioni a personale sanitario - aumentare Polizia negli ospedali : Roma – <<Al prefetto di Roma, al Capo della Polizia, al Ministro dell’Interno Fratelli d’Italia rivolge la richiesta di riattivare, laddove siano stati soppressi e di incrementare, laddove siano stati ridotti, i presidi delle forze dell’ordine all’interno degli ospedali e di prevedere un contingente di agenti tale da poter mantenere la sorveglianza durante tutte le 24 ore. Il susseguirsi di episodi di violenza ai danni di personale ...

22enne piange lacrime di cristallo : “La mia vita è un inferno”. Il vice ministro della Sanità : “Stiamo studiando il suo caso” : Una ragazza di 22 anni piange lacrime solide, di cristallo. Satenik Kazaryan, originaria del villaggio di Spandaryan in Armenia, piange infatti ogni giorno fino a 50 lacrime solide e la sua vita, dice, “è un inferno”. “Ero dal dentista e sembrava che la polvere mi fosse entrata negli occhi – ha raccontato Satenik al Mirror -. Mi ha fatto male. Sono andata dall’oculista e alcuni cristalli mi sono stati tolti dagli ...