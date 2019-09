Messico | scarcerati 24 poliziotti e indagini lente | ancora nessuna verità per la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Sono ormai passati cinque anni e tutto quello che hanno ottenuto i familiari dei 43 studenti di Ayotzinapa, scomparsi la notte del 26 settembre del 2014, è solo la cosiddetta “storica”, poi ribattezzata “bugia storica”. Secondo la versione ufficiale di quanto accaduto quando era al governo l’ex presidente messicano Enrique Peña Nieto, gli studenti furono arrestati dalla polizia municipale di Iguala, e poi consegnati ai membri di un noto gruppo criminale della zona, i Guerreros Unidos, che li assassinarono e bruciarono i resti in una discarica di Cocula. Una versione rifiutata nel 2015 dal Gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti (GIEI), designato dalla Commissione Interamericana dei diritti umani, oltre che da familiari, attivisti e dall’attuale presidente Manuel Lopez Obradordi, cui uno dei primi atti è stato il decreto per costituire la Commissione per la ...