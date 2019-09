Fallout 76 e i gadget maledetti | dopo la borsa di tela ecco il casco con la

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 26 settembre 2019) Bisogna ammettere che al di là dei problemi e delle qualità non eccelse di alcune meccaniche76 è anche un progetto che per certi versi sembra maledetto, colpito da casi mediatici più o meno strani e curiosi che prontamente gettano il gioco Bethesda nel proverbiale occhio del ciclone.Ed è così che la "maledizione" deilegati al gioco continua con un nuovo tassello che si aggiunge al bag gate e alle critiche riguardanti le borse di. Questa volta il caso riguarda un collezionabile che a quanto pare è affetto da un problema a dir poco inaspettato. Il costruttore del collezionabile, Chronicle ha dichiarato di dover ritirare dal mercato circa 20.000 caschi collezionabili dell'armatura atomica T-51b venduti da GameStop (il problema teoricamente riguarda solo gli Stati Uniti) a causa della presenza di una muffa che rappresenta un rischio in grado di causare malattie ...

Eurogamer_it : #Fallout76 non è esattamente fortunatissimo quando si parla di gadget. Occhio alla muffa -