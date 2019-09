Cosa cambia con il modello 7t di OnePlus

Fine vita - l’attacco dei medici : «La Corte? Per noi prevale il Codice deontologico» Cosa cambia dopo la decisione dei giudici : Parla Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia che è il più numeroso d’Europa: «Vengano indicate figure per agire al posto nostro per togliere la vita»

Instagram toglie i like a tutti - Cosa cambia e come vederli lo stesso : Instagram ha deciso di andare fino in fondo: la scomparsa del numero di like sarà una modifica permanente ed è estesa da oggi a tutti gli utenti italiani del social. Dopo un periodo di prova in cui l'eliminazione dei «mi piace» era soggetta soltanto a un gruppo ristretto di persone, il social network del gruppo Facebook ha raccolto pareri positivi sulla novità, scegliendo di renderla stabile. Che sia il feed o il ...

Tassa unica Imu e Tasi 2020 : Cosa cambia - le ultime notizie : Tassa unica Imu e Tasi 2020: cosa cambia, le ultime notizie Imu e Tasi, due tra le imposte più odiate dagli italiani (la terza è la Tari, ma potremmo metterci anche il bollo auto e il canone Rai). Non è un caso che siano anche le tasse più evase dai cittadini italiani. Chi le paga e chi non lo fa ha comunque lo stesso pensiero in comune: perché dover pagare una Tassa su un bene di mia proprietà? A ogni modo, anche per contrastare l’evasione ...

Cosa cambia dopo la sentenza su Marco Cappato : A determinate condizioni, ha detto la Corte Costituzionale, aiutare qualcuno a suicidarsi non è punibile

Fine vita - Cosa cambia con la sentenza sul caso Dj Fabo-Cappato : Con la sentenza sul caso Dj Fabo-Marco Cappato la Corte costituzionale ha aperto al suicidio assistito e sancito la non punibilità di chi aiuta coloro che hanno deciso di morire, a determinate condizioni. Ma cosa cambia ora sul Fine vita in Italia? La sentenza della Consulta innanzitutto ha sollecitato di nuovo il Parlamento a legiferare sul tema: sottolineando che la sua decisione è arrivata “in attesa dell’indispensabile intervento del ...

Paolo Becchi : "Ora serve un nuovo voto". Ecco Cosa cambia dopo la scissione di Renzi nel Pd : La Rete ha sempre l' ultima parola. Questo è un punto fisso del MoVimento 5 Stelle. Sono cambiate molte cose, ma non questa. Lo scorso 3 settembre tutti gli iscritti sono stati chiamati a votare in merito ad un quesito ben preciso: "Sei d' accordo che il Movimento 5 Stelle faccia partire un governo,

Reddito di cittadinanza - Cosa cambia per i beneficiari : più controlli e sanzioni più severe : Il Reddito di cittadinanza non verrà smantellato dal nuovo governo, ma potrebbe subire qualche modifica, soprattutto per quella che viene definita la fase due: l'inserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro. La maggioranza potrebbe puntare a inasprire le sanzioni per chi non partecipa agli incontri di orientamento previsti e ad anticipare la revoca del sussidio in caso di assenze a questi appuntamenti.Continua a leggere

Sì al Patto europeo sui migranti : ecco Cosa potrebbe cambiare : Chi arriva in Italia arriva in Europa. È una forma di redistribuzione preventiva e automatica dei migranti quella proposta nel vertice europeo a Malta. Questa formula dovrebbe cambiare l’approccio dell’Ue nella gestione dei flussi migratori. Dovrebbe perché l’applicazione pratica è da vedersi e resta da capire se tutti o solo parte dei paesi dell’Unione la accetterà. La richiesta è stata dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Insieme a ...

Tassa sui biglietti aerei - quanto costa e Cosa cambia : Il governo Conte intende introdurre una nuova Tassa sui biglietti aerei di 1 euro per ogni volo nazionale e 1,5 per quelli internazionali. L'idea è stata lanciata inizialmente dal ministro per l'Istruzione, Lorenzo Fieramonti (M5s), assieme alla proposta di Tassare bibite e merendine. Il premier Conte ha confermato che l'esecutivo studierà il provvedimento. Si stima che, qualora istituita la nuova imposta sui biglietti ...

QualCosa cambia è il nuovo singolo di Daniele Silvestri in rotazione radiofonica - un manifesto dell’ottimismo (audio e testo) : L'accordo in settima+ che apre il nuovo singolo di Daniele Silvestri è quella giusta distensione che, in questi tempi dilaniati da guerre social e intolleranze riscoperte. Qualcosa Cambia è il brano di apertura de La Terra Sotto I Piedi, un disco che si fa megafono del nostro tempo ma anche carrozzone accogliente per insegnarci che non siamo soli, in questo contesto storico pieno di paura e smarrimento. Qualcosa Cambia sarà in ...

Cattivi pagatori : sms dalla centrale rischio per segnalare. Cosa cambia : Cattivi pagatori: sms dalla centrale rischio per segnalare. Cosa cambia In seguito all’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sulla privacy, la famosa e recente Gdpr, l’Italia si è adeguata apportando diverse novità con il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, comunemente noti anche come Sic. Tra le novità incluse spicca anche ...