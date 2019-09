Temptation Island - addio definitivo per la coppia composta da Nathalie e Andrea : Temptation Island Vip 2019 è ormai entrato nel vivo con quattro coppie rimaste in gioco. I colpi di scena nella prossima puntata che andrà in onda il prossimo lunedì 30 settembre 2019 non mancheranno di certo. Continueremo a seguire le emozioni altalenanti delle restanti coppie di fidanzati. Intanto, durante la puntata di lunedì scorso, 23 settembre 2019, una coppia è arrivata al culmine durante il falò di confronto immediato: parliamo di ...

Temptation Island Vip - Nathalie e Andrea : accuse forti e dure confessioni : Temptation Island Vip, Nathalie e Andrea: addio definitivo Nessuna riappacificazione tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti dopo Temptation Island Vip. La coppia non è riuscita a superare la prova all’interno del reality delle tentazioni. Infatti, abbiamo assistito a un acceso falò di confronto tra loro. Dopo tre anni di relazione, i due hanno scelto di […] L'articolo Temptation Island Vip, Nathalie e Andrea: accuse forti e dure ...

Anticipazioni Temptation Island quarta puntata - Pago deluso da Serena : 'Sto per crollare' : Il giro di boa di Temptation Island Vip 2 ha avuto luogo lunedì 23 settembre, con la terza puntata durante la quale Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti si sono lasciati. Lei non ha affatto gradito il comportamento del fidanzato con la single Zoe, mentre lui ha cercato di addossare le colpe a Nathaly, finendo però per uscire 'sconfitto' dal confronto. Anche nel corso della quarta puntata, che verrà trasmessa il 30 settembre, le coppie ...

Temptation Island Miriana Trevisan dice non conosco Serena Enardu : In un’intervista rilasciata al settimanale”Novella” Miriana Trevisan torna a parlare del suo ex marito Pago, che ha partecipato nel reality “Temptation Island” con la sua fidanzata Serena Enardu,e dichiara: “Non sono riuscita a vedere il programma perché a quell’ora sono molto impegnata”. “Devo però dire che alcuni dichiarazioni di Pago che ho sentito mi sono piaciute molto. Lui è innanzitutto un uomo straordinario, prima di ...

Temptation Island Vip : Ippoliti potrebbe uscire con la Mallucci : Dopo la fine della sua relazione con Nathaly Caldonazzo, avvenuta in maniera burrascosa durante il falò di confronto di Temptation Island Vip, Andrea Ippoliti potrebbe aver intrapreso una liaison con la single Zoe Mallucci, conosciuta proprio durante il reality. L'attrazione tra i due, nonostante la differenza d'età, è stata sempre palpabile, ma in molti credevano che si trattasse solo di un avvicinamento dettato dalle circostanze. Invece tra i ...

Temptation Island Vip - Andrea frequenta la tentatrice Zoe dopo l'addio con Nathaly : Lunedì sera nel corso della terza puntata di Temptation Island Vip su Canale 5 è andato in onda l'atteso falò di confronto finale tra Nathaly Caldonazzo e il suo fidanzato Andrea. I due già prima di entrare nel villaggio stavano attraversando un momento di crisi e si può dire che questa esperienza è stato il colpo di grazia finale. La coppia, infatti, si è detta addio al cospetto della padrona di casa Alessia Marcuzzi e abbiamo visto che la ...

Temptation Island - Elga si sfoga sulla crisi di Serena e Pago : Gli uomini hanno limiti : E' stata trasmessa la terza puntata consecutiva di Temptation Island Vip. Il nuovo appuntamento tv del format condotto da Alessia Marcuzzi ha visto, tra i suoi indiscussi protagonisti, la coppia formata da Serena Enardu e il cantante Pago. I due fidanzati appaiono sempre più lontani tra loro, in particolare Serena sembra essersi avvicinata molto al single Alessandro, con cui riesce ad essere molto complice. Dal suo canto Serena ha ad oggi ...