Roma-Atalanta | Fonseca | “Hanno giocato meglio di noi”

La Roma cade al cospetto di un’Atalanta padrona del campo : Roma – All’Olimpico arriva la prima sconfitta stagionale per la Roma di Fonseca, incapace di superare un’Atalanta decisamente più squadra e più in palla, che per larghi tratti di partita impone il proprio gioco e impedisce ai giallorossi di creare occasioni da rete importanti. Prima frazione non bellissima, con entrambe le squadre che per la maggior parte del tempo tendono ad annullarsi colpo su colpo e che faticano ad arrivare ...

Roma-Atalanta - Fonseca non cerca scuse : “abbiamo meritato la sconfitta - non abbiamo mai avuto la palla” : L’allenatore portoghese accetta la sconfitta, dando i giusti meriti all’Atalanta al termine di una partita dominata dai nerazzurri Niente scuse, nessun alibi per Paulo Fonseca al termine dalla sconfitta subita dalla sua Roma contro l’Atalanta, riuscita ad imporsi all’Olimpico con i gol di Zapata e De Roon. Alfredo Falcone – LaPresse Una partita dominata dai nerazzurri, come confermato dallo stesso allenatore ...

Atalanta - Gasperini : “Grande partita. Le voci sulla Roma in estate? Ci sono sempre le tentazioni…” : Sconfitta pesante all’esordio assoluto in Champions, pari al fotofinish in rimonta contro la Fiorentina, ma l’Atalanta c’è. Gli orobici sbancano Roma con le reti di Zapata e De Roon e si rilanciano. A fine gara, ai microfoni di Sky Sport, le parole del tecnico bergamasco Gian Piero Gasperini. “Le voci sulla Roma in estate? Ci sono sempre le tentazioni. Ma l’amore per l’Atalanta mi ha permesso di ...

L’Atalanta ha battuto la Roma per 2 a 0 : Roma-Atalanta, una delle partite della quinta giornata di Serie A in programma oggi, è finita 0 a 2. L’Atalanta ha vinto la partita grazie ai gol di Zapata (71esimo minuto) e De Roon (90esimo minuto), superando così la Roma in classifica

Atalanta - Gasperini e i motivi del no alla Roma : “sono innamorato della mia società. Zapata? A volte…” : L’allenatore nerazzurro ha parlato dopo la vittoria ottenuta sulla Roma all’Olimpico, svelando i motivi che lo hanno spinto a dire no ai giallorossi in estate Serata dolce per l’Atalanta, che strappa i tre punti alla Roma all’Olimpico grazie ad una prestazione perfetta che vale lo 0-2 per i giallorossi. Una lezione quella di Gasperini a Fonseca, incapace di tener testa alle avanzate dei bergamaschi. Alfredo Falcone ...

Serie A - Atalanta stende Roma nel finale : Zapata-De Roon gelano Olimpico : L'Atalanta gioca da grande contro la Roma. La squadra di Gasperini lascia sfogare i giallorossi per un'ora, poi colpisce nei venti minuti finali con Zapata e De Roon infliggendo a Fonseca la prima sconfitta ufficiale da quando si è seduto sulla panchina dei capitolini. Florenzi e compagni possono re

La Roma si inceppa all’Olimpico - Zapata e De Roon esaltano l’Atalanta : lezione di Gasperini a Fonseca : Prestazione mediocre dei giallorossi davanti al proprio pubblico, nella ripresa Gasp inserisce Zapata e trova i tre punti, ammutolendo l’Olimpico Prima sconfitta in campionato per la Roma che, all’Olimpico, cede ad un’Atalanta perfetta sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Poche occasioni ma sfruttate al massimo dai nerazzurri, che beneficiano dell’ingresso in campo di Zapata dopo un’ora di gioco per ...

Super Atalanta passa all’Olimpico : bruciante sconfitta per la Roma : La Dea espugna l’Olimpico. L’Atalanta si impone in modo netto in casa della Roma in uno dei big match della

Roma-Atalanta - le pagelle di CalcioWeb : Duvan Zampata - Toloi prodigioso [FOTO] : Roma-Atalanta, LE pagelle DI CalcioWeb – Vittoria per l’Atalanta nell’anticipo del mercoledì di Serie A. Duvan Zapata e de Roon regalano tre punti a Gasperini. Male Veretout, Gollini e Toloi sugli scudi. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY. Roma-Atalanta, LE pagelle DI CalcioWeb Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6: fatto inspiegabile al 12′, l’estremo difensore spagnolo è vittima di crampi, già è ...

Roma-Atalanta 0-2 - la Dea domina all’Olimpico e si regala tre punti d’oro [FOTO] : Roma-Atalanta LIVE – La Roma cade in casa contro l’Atalanta. Finisce 0-2. Atalanta che parte meglio, ma la Roma esce alla distanza e ha le migliori occasioni nel primo tempo. Gollini salva su Dzeko. Nella ripresa Zaniolo ha l’occasione per portare avanti i giallorossi, ma sbaglia clamorosamente. Al 71′ è Duvan Zapata a portare avanti l’Atalanta con un gran sinistro sul primo palo. Legno che viene centrato ...

VIDEO Roma-Atalanta 0-2 - Highlights - gol e sintesi : una magia di Zapata e il sigillo di De Roon espugnano l’Olimpico : L’Atalanta ha sconfitto la Roma per 2-0 allo Stadio Olimpico nel match valido per la quinta giornata della Serie A. La Dea è riuscita a sbloccare la situazione al 70′ grazie a una magia di Duvan Zapata. Il colombiano ha tirato una staffilata sotto la traversa approfittando al meglio del pallonetto morbido di Freuler, l’azione era nata da un recupero di Gomez. Poi nel finale è arrivato il gol del raddoppio firmato da De Roon. ...

Roma-Atalanta 0-2. Fonseca ha capito il calcio italiano - non quello bergamasco : Aveva capito il calcio italiano. Così ha detto Fonseca una settimana fa e i media lo hanno assecondato. Già a Bologna la comprensione è parsa stentare ma all’ultimo minuti ci pensò Dzeko. Stavolta il bosniaco non è intervenuto e la Roma ha perso in casa 2-0 contro l’Atalanta di Gasperini che ha segnato due gol secondo tempo. Il primo con Zapata, entrato da pochi minuti, e il secondo nel finale con De Roon. Kalinic, sullo 0-1, si è ...

Calcio - all'Olimpico Roma-Atalanta 0-2 : 20.57 La Roma cade in casa con l'Atalanta. Si gioca a viso aperto.Ci provano subito Spinazzola e Malinovskiy,poi Gomez. Squadre fluide e schemi che variano.Al 32'Dzeko impegna seriamente Gollini.Replica Ilicic.A inizio ripresa Atalanta più propositiva,ma al 59' Zaniolo dopo uno splendido uno contro uno manca un gol che sembrava fatto. Poi Palomino sfiora il gol che arriva al 70' con Zapata.Al 79' tentativo di Kalinic,ma la Roma è lenta e ...

Roma-Atalanta - gli highlights del match – VIDEO : Roma-Atalanta, gli highlights del match – VIDEO highlights Roma Atalanta| Ecco la 5a giornata di Serie A che va di scena. Si sono sfidate Roma e Atalanta in questa occasione, ecco come è andata a finire. Gli highlights di Roma – Atalanta L'articolo Roma-Atalanta, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.