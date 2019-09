Orbán e i comunisti | la gaffe di Franceschini e i no della Pascale | votate la frase

Fonte : espresso.repubblica

(Di mercoledì 25 settembre 2019) E poi l'ennesimo scontro Salvini vs Boldrini, gli attacchi a Mattarella, il panino di Conte e il nuovo ingresso di Beatrice Lorenzin. Difficile, sempre difficile scegliere l'esternazione peggiore

zannazyu : RT @GiorgiaMeloni: Di Maio ancora una volta non ha capito nulla. #Orbán ad #Atreju19 non ha “giudicato' o “attaccato” l’Italia, che ama e r… - AnnaMaria343 : RT @GiorgiaMeloni: Di Maio ancora una volta non ha capito nulla. #Orbán ad #Atreju19 non ha “giudicato' o “attaccato” l’Italia, che ama e r… - alvariis : @liberta13990975 Matteo guarda che dall'89 i comunisti sono scomparsi, se ne era rimasto qualcuno sarà morto; non p… -