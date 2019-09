MotoGp | Pit Beirer non tarpa le ali a Zarco | “se gli verrà offerto un altro contratto | lo

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il boss di KTM Motorsport ha parlato del futuro di, sottolineando come lo libererà immediatamente nel caso in cui trovi un’altra sistemazione Si è conclusa nel peggior modo possibile l’avventura di Johannin KTM, il francese è stato appiedato dal team austriaco prima del Gran Premio di Aragon, venendo sostituito dal collaudatore Mika Kallio. AFP/LaPresse Un colpo durissimo per l’ex Tech3, che tuttavia non riceverà alcun ostacolo da parte della sua attuale scuderia nel caso in cui trovi un’altra sistemazione. Interrogato sulla questione, Pitha ammesso: “per sottolineare quanto mi piaccia Johann e che voglia il meglio per lui, anche se lui è sottocon noi e lo pagheremo fino all’ultimo giorno della stagione, se vorrà provare qualunque moto o correre su qualsiasi moto, potrà farlo anche contro di noi e farlo ...

maraveton : RT @SkySportMotoGP: ?? #VR46 e #AD04 transitano in pit lane ?? Poi è il turno di @FabioQ20 ?? Ma cosa fa #ElDiablo ? ?? @MotoGP @guidomeda @San… - balole67 : RT @SkySportMotoGP: ?? #VR46 e #AD04 transitano in pit lane ?? Poi è il turno di @FabioQ20 ?? Ma cosa fa #ElDiablo ? ?? @MotoGP @guidomeda @San… - xzaynandi : RT @SkySportMotoGP: ?? #VR46 e #AD04 transitano in pit lane ?? Poi è il turno di @FabioQ20 ?? Ma cosa fa #ElDiablo ? ?? @MotoGP @guidomeda @San… -