LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma 17-6 | Serie A basket in DIRETTA | primo quarto

Fonte : oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-16sta tirando con il 33% totale. 17-16 Finisce così unestremamente combattuto. 17-16 Arriva la tripla anche per Baldi Rossi! 14-16 Pini si appoggia al tabellone, ottima penetrazione di Baldasso. 14-14 1 su 2 per lui. 14-13 Baldasso si guadagna due liberi importantissimi a 1’24” dal termine del. 12-13 Triplaaa di Buford, che percentuali! 12-10 Gambes a segno da due di sinistro, difesana in difficoltà. 10-10 Si sblocca! 10-7 Hunter appoggia con facilità, cioccolatino di Markovic. 8-7 Tiro forzato di Kyzlink, èche adesso non riesce a costruire azioni interessanti. 8-7 Fallo in attacco per la Segafredo, siamo già al secondo in pochi minuti. 8-7 0 su 2 per lui, siamo ad 1 su 4 stasera. 8-7 Ancora liberi per Gamble, che però si è mangiato un canestro già fatto. 8-7...

Eurosport_IT : La Serie A è iniziata anche su Eurosport 2! Non perderti il duello tra le Virtus: @Virtusbo e @VirtusRoma è LIVE s… - DaRonz82 : RT @PaoloDiDomizio: Tra poco live dal #Paladozza su @radiobolognauno #Virtus #LBA #BolognaRoma - PaoloDiDomizio : Tra poco live dal #Paladozza su @radiobolognauno #Virtus #LBA #BolognaRoma -