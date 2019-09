Fonte : motorinolimits

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Ben 36 le Lamborghini prodotte tra ile il 2001, con in più alcuni esemplari moderni, che hanno partecipato alla seconda edizione del– Concorso di Eleganza. La manifestazione, organizzata dal Polo Storico di Lamborghini, si è svolta dal 19 al 21 settembre tra Venezia a Trieste e ha reso omaggio … L'articolo “Lamborghini & Design”: la 350 GT delinMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : “Lamborghini & Design”: la 350 GT del 1964 Best in Show - MotoriNoLimits : “Lamborghini & Design”: la 350 GT del 1964 Best in Show - SteCavallaro : RT @glieccentrici: Quanto alla letteratura, preferisco il sistema di incisioni non programmato di Horacio Quiroga... (Osvaldo Lamborghini)… -